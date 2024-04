Conoce las responsabilidades contributivas del trabajo por cuenta propia

Servicios profesionales, contratista, freelancer o cuentapropista son algunos de los términos utilizados para referirse a aquellas personas que brindan servicios, pero no son empleados de la compañía a la cual brindan dicho servicio. Estas personas reciben, al finalizar del año contributivo, una forma 480.6SP y no una W-2 como es el caso de los empleados. Algunos pudieran recibir una 1099-NEC cuando brindan servicios a comercios localizados en Estados Unidos. Aunque la cantidad de personas que están pasando de ser empleados a contratistas ha venido en aumento por los pasados años, la gran mayoría no tiene idea de cuáles son sus responsabilidades contributivas.