¿Por qué debes abrir una cuenta IRA?

FirstBank ofrece varias IRA que pueden ser deducibles o no deducibles al momento de rendir la planilla. Las deducibles aplican a menores de 75 años y las no deducibles no tienen límite de edad ni requieren el pago de contribuciones al retirarlas, ya que se pagaron los impuestos cuando se generó el ingreso. Los clientes tienen la oportunidad de aportar hasta un máximo de $5,000 y $10,000 para personas casadas que rinden planilla conjunta.