Si te mudas fuera de Puerto Rico, ¿cómo tributas?

Para poder reclamar este crédito, el contribuyente debe llenar el Anejo C de la planilla de contribución sobre ingresos de Puerto Rico en las siguientes situaciones: cuando se haya pagado o acumulado una contribución sobre ingresos en una o más jurisdicciones; cuando se haya incluido en la planilla de Puerto Rico ingreso tributable proveniente de dicha jurisdicción; y se incluya con su planilla, a través de SURI, evidencia de la contribución pagada (copia de cheques cancelados o sustitutos y copia de la planilla rendida al Servicio de Rentas Internas Federal u otra jurisdicción elegible). Si el recibo de pago o la planilla estuviere redactado en un idioma que no sea español o inglés, deberá someter con su planilla una traducción certificada de este.

En cuanto a las deducciones, la ley provee para que el individuo tome ciertas deducciones, las cuales disminuyen la cantidad de ingreso tributable en la planilla, como son el pago de intereses sobre la hipoteca de la residencia principal y donativos, entre otros. Como consecuencia de no reportar el 100 % del ingreso en la planilla de Puerto Rico, el individuo no tendrá derecho al 100 % de las deducciones admisibles a contribuyentes individuales. Estas deducciones tendrán que reducirse en la misma proporción del ingreso que no se está incluyendo. Esta limitación no aplica a la exención personal, ni a la exención de dependiente.