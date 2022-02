Vivir en la diáspora por 11 años no es fácil y, para la mayoría, regresar es solo un sueño. Cuando residía en los Estados Unidos de América, tuve muchas oportunidades para solicitar en universidades estadounidenses que quizá en Puerto Rico se consideren más prestigiosas que nuestra universidad pública. Sin embargo, mi sueño siempre fue poder vivir y trabajar en mi país, algo que sería imposible por la deuda inmensa que viene asociada con los estudios en los Estados Unidos.

Quería un nuevo comienzo, algo que me permitiera la libertad de explorarme a mí mismo y expresar mis pasiones. Llegó la hora de solicitar admisión a estudios subgraduados y mi única opción era la Universidad de Puerto Rico (UPR). Solicité, sin nunca haber visitado un recinto, lo único que sabía era que quería estudiar periodismo en Río Piedras.

Nada del proceso se sentía real, desde la solicitud de admisión, ver la torre por primera vez y, por fin, cuando entré a mi primera clase. La cultura universitaria fue un amor a primera vista. Desde los profesores, que ofrecen una educación de la más alta calidad, hasta mis compañeros estudiantes. Rápido sentí que necesitaba ser parte de la comunidad ríopedrense y por eso busqué entre la variedad de organizaciones estudiantiles que me permitieran ser parte de ellas.

He tenido la buena fortuna de conocer estudiantes de cada uno de nuestros 11 recintos. Tras el diálogo con estos compañeros universitarios, me percaté de la variedad de programas y oportunidades que brinda la Universidad. Conocí de primera mano lo que significa la famosa consigna “11 recintos 1 UPR” y veo el impacto e importancia de nuestro sistema educativo superior.

La UPR me ha dado la oportunidad de vivir lo que para mí solo era un sueño. Comparto con gente de todo tipo de trasfondo y aspiración que, sin duda alguna, son los que construirán el futuro de nuestro país. Más que un bachillerato, la UPR me ha dado la oportunidad de conocer una comunidad estudiantil viva y apasionada por su universidad. La UPR me ha dado un hogar.

Te invito a que persigas tus sueños y alcances tus metas junto a la gran familia de la Universidad de Puerto Rico. Solicita admisión accediendo a www.upr.edu/admisiones.