Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 90 días.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced asumió el cargo el año pasado bajo circunstancias sin precedentes en la historia puertorriqueña. La renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares en el Verano del 2019, a raíz de protestas masivas del pueblo, la llevó de la jefatura del Departamento de Justicia a la silla gubernamental más alta de la isla.

“Antes de 2019, nunca tuve la aspiración de estar en un puesto político, mucho menos de ser gobernadora”, expresó la primera ejecutiva a pocos días de las primarias en las que se enfrentará al ex comisionado residente Pedro Pierluisi por la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. “Me apasiona el trabajo que tenía como fiscal, de procuradora, ese trabajo de ayudar y resolver problemas… me gustaba mucho eso”, apuntó la mandataria.

“Ya cuando me toca asumir el cargo por disposición de la Constitución, pues decidí dar el todo por el todo porque es una gran responsabilidad y me tocó en el peor momento, durante una crisis no solo política, sino social”, indicó la gobernadora, quien, previo a su rol como secretaria de Justicia, se desempeñó como procuradora de la Mujer. Anteriormente, fue fiscal de distrito del Departamento de Justicia, donde se especializó en casos de violencia doméstica y de género.

Vázquez Garced expuso que al llegar a La Fortaleza, su prioridad era proveer tranquilidad y estabilidad para sumar confianza en el sector económico de Puerto Rico y fomentar la inversión. “En ese proceso, vi la respuesta de la gente, que se sentían a gusto y avalaban las decisiones en gran medida, y pensé, ‘algo estamos haciendo bien’”, recordó.

Vázquez Garced expuso que reconsideró su futuro dentro del servicio público y decidió tratar de mantenerse como gobernadora. “A pesar de que no estaba en mis planes, porque lo había dicho en el principio, pues lo evalué con mi familia y dije: ‘yo quiero ser una opción’ y dar esa opción al pueblo para que vote. Por eso, en un principio dije que no iba a hacer campañas negativas ni atacar a nadie, tampoco a debatir con gente del mismo partido”, destacó.

Pasados varios meses en La Fortaleza y de lleno en el ruedo político contra un oponente de su mismo partido, Vázquez Garced afirmó: “Cuando voy a la calle, siento ese mismo apoyo de la gente. Claro, hay sectores políticos que cambiaron un poco, porque no te ven como una gobernadora que está haciendo las cosas como entienden que debe ser, sino como una rival política. Como yo no tengo trayectoria política, yo lo veo como que estoy entrando en su terreno y ellos quieren proteger su espacio. Pero he echado a un lado todo eso. Acudo a pocas campañas políticas, no veo televisión ni escucho radio y apenas veo las redes sociales, porque me he concentrado en lo que estoy haciendo, y esas cosas muchas veces distraen y no hacen falta”.

No obstante, la gobernadora reconoció que existe una crisis de confianza en el liderato político actual, y enumeró varias medidas que está implementando y que tomarían mayor fuerza en el evento que ella pueda continuar su mandato.

“Estamos trabajando en la transparencia en los procesos de gobierno, especialmente en los de subasta. Creo en la competencia”, subrayó. Expuso que no cree en escoger a personas para que sometan propuestas para un proyecto público. “Mejor anuncio el proyecto y todo aquel que crea tiene la capacidad para cumplir con ese proyecto, que compita. Eso le da oportunidades a todo el mundo, no a un grupo en particular”, indicó.

Añadió que ha pedido a sus jefes de agencia que, como parte de la política pública que está implementando, y que será rigurosa a partir de enero, que la gente pueda ver por internet los procesos de subasta. “Que vean quién está licitando, cuánto ofreció, que sean personas reales y no fantasmas, o que no sea un esquema para que uno de ellos gane la subasta. Cuando le das visibilidad y participación al pueblo, creas la confianza, porque la confianza se gana”, señaló.

La mandataria indicó que ha logrado avances en la relación de Puerto Rico con el gobierno federal, dado su importancia para la reconstrucción del país luego del embate de los huracanes Irma y María, en 2017, y de los terremotos de este año. “Hay fondos federales como nunca antes en Puerto Rico porque María marcó una nueva era en términos de las necesidades de los puertorriqueños. Cuando yo entré, las relaciones con el gobierno federal estaban totalmente afectadas, no había comunicación. Nosotros fuimos y nos ganamos la confianza en que íbamos a hacer las cosas bien”, declaró.

Agregó que el gobierno local estableció alianzas con enlaces en la Casa Blanca, así como con el monitor de fondos del Departamento de Vivienda federal y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

“Siempre dicen que hay fondos federales y no se está haciendo nada. Están equivocados”, expuso la gobernadora. “Nosotros llegamos en agosto (del año pasado) y aquí se estaban aprobando de 12 a 15 proyectos al mes en FEMA. Ahora estamos aprobando de 500 a 600 proyectos por mes para los municipios y agencias. Eso significa que en menos de once meses hemos aprobado más de 3,000 proyectos que no se habían aprobado en los últimos tres años, donde hay cerca de $450 millones en los municipios para empezar a hacer proyectos”, dijo.

Vázquez Garced señaló que quizás la semana que viene o a finales de agosto, anunciarán los tres proyectos más grandes de la nación estadounidense. “Y van a ser en Puerto Rico”, reveló la primera ejecutiva, quien adelantó que uno de los proyectos está relacionado con el sistema eléctrico. “Les garantizo que esa buena relación que hemos tenido con las agencias federales nos va a dar la oportunidad de poder reconstruir unos sectores bien preocupantes para el pueblo”, afirmó.

Y a pesar de las críticas y del escrutinio que ha enfrentado en meses recientes, Vázquez Garced se expresa satisfecha con su desempeño como gobernadora. Ello se debe, en parte, según dice, a que sus decisiones están basadas en sus experiencias como ciudadana, profesional, madre y mujer.

“Soy una persona de pueblo, que viene de abajo, que ha pasado necesidades y ha tenido que hacer sus balances económicos”, enfatizó. “He tenido tiempos buenos y malos, y he echado pa’lante, al igual que todo el mundo. Me puedo identificar con el pueblo para tomar las decisiones y estoy clara en que voy a representar los intereses del pueblo de Puerto Rico”, manifestó.