Aunque aún no ha conseguido un contrato federal, afirmó que está cerca de lograrlo. “Desde que obtuve la certificación de Woman Zone, las grandes empresas de construcción me han prestado más atención. No he cerrado un negocio importante, pero las ofertas han aumentado. Estoy negociando con el U.S. Border Patrol en Aguadilla y he tenido contactos con el US ARMY”, comentó.