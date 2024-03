El dilema de la pérdida de peso y los medicamentos milagrosos

La percepción generalizada entre la población es que estos medicamentos son una especie de panacea para lograr la pérdida de peso. Aunque existe un espacio para su uso en el control de la diabetes tipo 2, si no se utilizan correctamente en el ámbito clínico o por los pacientes adecuados, existe la posibilidad de que surjan efectos adversos.

Si bien estos medicamentos ayudan a perder peso, su uso en pacientes que no han sido diagnosticados con estas condiciones plantea la posibilidad real de experimentar efectos adversos que incluyen náuseas, hinchazón, estreñimiento y diarrea. Se han planteado, además, preguntas sobre la posibilidad de enfrentar un mayor riesgo de pancreatitis y cánceres de tiroides y páncreas por el uso inadecuado de estos fármacos.

Por tanto, estos medicamentos deben ser vistos como un complemento y no un reemplazo para realizar cambios en el estilo de vida como el ejercicio y una dieta saludable, y no como una solución mágica a la pérdida de peso no deseado. Las modificaciones en el estilo de vida siguen siendo cruciales para alcanzar y mantener un peso saludable.