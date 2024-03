¿Tienes demasiado estrés? Te damos 12 estrategias para combatirlo

1. Establece prioridades y límites. Decide qué cosas se deben hacer y qué cosas pueden esperar. Es importante aprender a decir que “no” cuando no nos sentimos a gusto, no tenemos el tiempo, no queremos hacer algo o estamos cansados.

9. Evita pensar obsesivamente en los problemas. Enfócate en lo que has logrado, no en lo que no has podido hacer. Sé compasivo; cuando no esté en tu control, acepta y suelta.