Después de un largo tiempo donde tuvimos que enfrentar una pandemia y ahora una inflación histórica, es el momento de comenzar a retomar nuestra tranquilidad y salud, ponernos en mejor forma, prevenir y cuidar de alguna condición de salud.

Compramos comidas o ingredientes con exquisito sabor, pero ¿nos detenemos a leer la etiqueta nutricional? Si la respuesta es no, te invito a crear este nuevo hábito saludable.

Todos tenemos necesidades distintas, nuestro consumo de alimentos no debe ser igual, es parte del concepto de individualidad. Al leer la etiqueta, podemos seleccionar las mejores alternativas para mantener una alimentación saludable, y comprar de forma segura y responsable. La etiqueta es la clave: es la radiografía de las comidas. Es el medio de comunicación entre el fabricante y el consumidor, nos permite conocer los nutrientes, ingredientes, origen, fecha de expiración y modo de consumir.

Cada número tiene información importante para nuestra salud, pero, si piensas que es muy complicado leer la etiqueta nutricional, puedes comenzar interpretando estos dos renglones:

% Daily Value* - el porcentaje de valor diario. Si tiene 5 % o menos significa que es bajo en ese nutriente; si tiene 20 % o más, es alto en ese nutriente. Por ejemplo, si has visitado a un nutricionista y te recomienda una alimentación con 10 % o menos en grasa, revisando este renglón es donde puedes tener la garantía de que estás consumiendo lo correcto.

el porcentaje de valor diario. Si tiene 5 % o menos significa que es bajo en ese nutriente; si tiene 20 % o más, es alto en ese nutriente. Por ejemplo, si has visitado a un nutricionista y te recomienda una alimentación con 10 % o menos en grasa, revisando este renglón es donde puedes tener la garantía de que estás consumiendo lo correcto. Gramos (g) - es el medidor de nutrientes. Por ejemplo, si en tu dieta debes consumir 35 gramos en carbohidratos o menos, debes fijarte siempre en esta parte, ya que te muestra la cantidad exacta que contiene esa comida en particular.

La única forma de medir tu consumo diario de nutrientes es leyendo la etiqueta nutricional. De esta forma, puedes contar calorías, proteínas, sodio, grasa, fibra, etc. Si no padeces de alguna condición, o no tienes una recomendación médica, puedes utilizar estas sugerencias de los profesionales de la salud:

Consume menos del 10 % de calorías de grasas saturadas al día.

Consume menos de 2,300 miligramos de sodio al día.

Consume menos del 10 % de calorías de azúcares añadidas por día.

Es importante mencionar que la etiqueta nutricional es un documento regulado al que tenemos derecho. Pregunta si la tienen disponible, pues no todas las comidas preparadas cuentan con esta información. En ocasiones, indican los valores nutricionales de las comidas, pero lo correcto es que la receta sea evaluada y la etiqueta realizada por un dietista certificado, y los que fabrican la comida no deben cambiar los ingredientes. El objetivo es garantizar que nosotros, como consumidores, tomemos las mejores decisiones en alimentación de forma segura.

Para más información, visita www.criolitepr.com, escribe a rosagarcia@criolitepr.com o llama al 787-486-8649. La autora es especialista en comida saludable y propietaria de Criolite.