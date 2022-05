Vocación que transforma vidas

Suzette Martínez Arias, trabajadora social y directora escolar. (Suministrada)

“Si volviera a nacer, volvería ser trabajadora social”. Estas son las palabras de Suzette Martínez Alers, trabajadora social de vocación, quien describió su profesión como un trabajo arduo y complejo, pero satisfactorio, ya que se logra cambiar la vida de niños y jóvenes, brindándoles un mundo lleno de posibilidades.

“Hace algún tiempo, trabajé con un caso de maltrato de menores. Eran cinco hermanos. Luego de que los menores fueran removidos del hogar, se les devuelven a la mamá, pero continuó el patrón de maltrato. Nos percatamos, e hicimos los referidos correspondientes. Años después, viene este muchacho, se me acerca y me dice: ‘Misis, gracias a usted, yo soy chef, tengo novia y planes de casarme. Gracias a mis padres adoptivos, pude salir hacia adelante’. Eso me dejó sin palabras; era uno de esos cinco hermanos. Esas son las cosas que valen la pena y que me ayudan a continuar en mi profesión”, expresó la trabajadora social, quien, en estos momentos, tiene un destaque como directora en la Escuela Marcelino Rodríguez Román, en Moca, que atiende los grados de sexto a octavo.

Ha laborado por 22 años en el Departamento de Educación como trabajadora social y también se ha destacado como directora escolar. Además, es enlace del programa de Trabajador Social en la Región de Mayagüez y parte del equipo de Manejo de Crisis de la región.

Explicó que su experiencia como trabajadora social la ayuda en su desempeño actual como directora. Con sus experiencias y herramientas, piensa que logra dar un trato afable a los padres, madres o encargados y personal escolar. “Yo siempre les digo a los maestros que ellos pueden propulsar y cambiar la vida de los estudiantes. Una palabra, un gesto, pueden cambiar positivamente la vida de un estudiante”, expresó.

Su trabajo social va más allá del horario escolar, ya que, mediante el Club de Leones de Ramey, en Aguadilla, impacta a personas de la comunidad, sobre todo envejecientes, para poder cubrir sus necesidades básicas. Para ello, involucra a los miembros de su familia, su esposo y dos hijos. En familia, brindan ayuda a quien lo necesita.

“Trato de involucrar a mi esposo y a mis hijos para inculcarles la responsabilidad social de ayudar a los más necesitados. Sé que no he sido perfecta, pero entiendo que he hecho una buena labor y espero continuar haciéndola”, expresó.

El deporte como vínculo para impactar la vida de los jóvenes

Ver cómo estudiantes a los cuales les ha enseñado la disciplina del deporte han logrado grandes hazañas deportivas y personales, convirtiéndose en hombres y mujeres de bien, es la mayor satisfacción para el educador Abdiel Acevedo, quien labora en el Departamento de Educación como maestro de Educación Física, desde hace 22 años.

Abdiel no solo se destaca como educador, sino también como dirigente de la Selección Nacional de Adultos de Balonmano y de la Selección Juvenil Femenina de Balonmano.

Para el maestro, es una gran satisfacción recibir en su equipo a exestudiantes del sistema público de enseñanza. De hecho, actualmente, en ambos equipos, hay integrantes productos de la escuela pública que aprendieron con el maestro Acevedo la disciplina y se interesaron en continuar desempañándose en dicho deporte.

Según el educador, el equipo masculino quedó subcampeón y representará a la isla en el Mundial de Balonmano de playa, en Grecia, al igual que la Selección Juvenil femenina, y también participarán de los World Games durante este verano, en Alabama.

“En mi carácter personal, siempre trabajé con jóvenes en la iglesia y quería tener una profesión que me ayudara a continuar con mi vocación de apoyar a la juventud. Mediante el magisterio, he visto cómo los jóvenes logran sus sueños y carreras gracias al deporte, y eso me llena de satisfacción”, comentó míster Acevedo, quien quiere que sus estudiantes lo recuerden como un maestro que los motivaba a creer en sus sueños y a pensar en grande.

Acevedo indicó que, como parte del proceso de enseñanza, él también aprende de sus estudiantes. Una de las más grandes lecciones recibidas es el deseo de mejorar día a día, la perseverancia y las ganas de crecer.

Vocación desde la niñez en favor de personas con impedimentos

Alexis Quiñones Martínez, maestro del Salón Recurso del Programa de Educación Especial. (Suministrada)

“Todos los días me entrego por mis estudiantes”, eso aseguró Alexis Quiñones Martínez, maestro del Salón Recurso del Programa de Educación Especial del Departamento de de Educación, agencia en la cual labora hace 15 años.

Quiñones Martínez siempre supo que trabajaría con personas con impedimentos, tanto fue así que, aunque estudiaba Comunicaciones, completó estudios conducentes al magisterio. Su vocación para ayudar a personas con impedimentos nació en su niñez, por una tía con problemas severos cognitivos.

“Mi tía me lo dio todo. Ella me cuidaba, me daba comida, me bañaba, siempre cuidó mucho de mí, aún con sus problemas. Me enseñó tanto, me dio amor sincero y para mí ella es un ser de luz”, expresó.

Alexis trabaja en la Escuela Vocacional Antonio Lucchetti, en Arecibo, donde ayuda a los estudiantes, tanto en las tareas escolares como en apoyo social, con el fin de que se sientan seguros y entendidos. “Yo trato a mis estudiantes como si fueran mis hijas y trato de darles lo mejor de mí”, dijo.

Eltrabajo lo hace por amor y que una de las mayores satisfacciones en el magisterio la recibió en este año. En su teléfono celular guarda mensajes de texto de los estudiantes agradeciendo toda la ayuda brindada. “No tengo palabras para describir eso tan hermoso, es algo sobrenatural”, expresó.

El maestro también lleva 15 años laborando en Special Olympics Puerto Rico con el equipo de baloncesto. El próximo año viajará con el equipo a representar a la isla en las Special Olympics, en Alemania. Ya el equipo ganó medalla de oro en Nivel 1 en las olimpiadas especiales, que se celebraron en Dubai.

El educador dijo que, en su posición, se logra impactar vidas de manera positiva, cumpliendo con la labor del magisterio, forjando a jóvenes con futuros prometedores.