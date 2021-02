Panorama hipotético 1:

Deseas construir un nuevo centro comercial que competirá con el líder y, en lugar de pensar qué terreno vas a alquilar, te estás cuestionando si este centro comercial se construirá en cemento o en una plataforma digital descentralizada, tridimensional y con tecnología de inmersión: VR.

Panorama hipotético 2:

Eres dueño de una tienda y tienes que decidir si utilizas tus recursos limitados en más material promocional impreso, que podría tornarse obsoleto en cuestión de días o semanas, o decides enriquecer la experiencia de compra en tu tienda con capas digitales de información interactiva que eleven la experiencia de tus clientes: AR.

Panorama hipotético 3:

Eres un intermediario en una industria y, de repente, te das cuenta de que es inevitable que una nueva tecnología hará tu trabajo irrelevante en cuestión de una década, ya que las personas podrán interactuar directamente con las compañías en la internet a través de “contratos inteligentes” y, ante esto, decides hacer un update de tus destrezas: blockchain.

Ahora, remueve la palabra “hipotético” de cada una de las situaciones anteriores y entenderás cómo estamos entrando en una década que cambiará para siempre el mundo de las ventas y el mercadeo. El movimiento no será de la noche a la mañana, sino uno que ya comenzó y está tomando forma, sin prisa, pero sin pausa. Lo que es evidente es que esto no se detendrá ante nada ni nadie. Aquí, las tres tecnologías claves que estarán en el centro de la revolución, tanto en las ventas, como en el mercadeo del siglo 21: VR (virtual reality o realidad virtual), AR (augmented reality o realidad aumentada) y blockchain (cadena de bloques).

En una década en la que la convergencia de megatendencias como el 5G, el internet de las cosas, la inteligencia artificial y el cloud computing, entre otras, crearán un panorama de innovación como nunca hemos vivido, el ignorar el progreso es la receta perfecta para fracasar y volverse obsoleto, no en décadas, sino en un par de años.

Mientras, los primeros dos términos, VR y AR, tienden a ser asociados con juegos de vídeo, la realidad es que estas tecnologías ya están siendo utilizadas por las compañías más vanguardistas para transformar desde la parte operacional y la manufactura hasta la interacción con sus clientes actuales, potenciales y, más importante aún, las ventas. Por su parte, la tercera tecnología tiende a asociarse con la nueva revolución financiera de las criptomonedas. Lo que muchas personas no conocen es el potencial de blockchain de cortar de raíz a los intermediarios, haciendo su trabajo redundante al punto en que, simplemente, no haría sentido tener personas llevando a cabo ciertas tareas mecánicas y que no requieren de pensamiento crítico.

Por ejemplo, la creación de un universo paralelo en el que los empresarios tendrán que plantearse dónde alquilarán o comprarán su terreno, ya sea en el mundo real o en el mundo digital, es uno de los grandes retos que no tienen respuesta fácil. Una opción es el universo de decentraland, un mundo virtual donde compras real estate digital para crear experiencias, tiendas, arte o donde puedes comprar y vender terrenos digitales a precios que ya exceden los $100,000 por el potencial que tienen de ser monetizados en el futuro.

Para ir un paso más lejos, en “decentraland” todo se compra o intercambia con su propia criptomoneda llamada: MANA. Esto NO ES UN JUEGO… desde enero hasta el 12 de febrero de 2021, la criptomoneda MANA ha subido de valor un 215.70%. Suficiente para haber transformado una inversión de $10,000 en $30,000 en solo un mes y medio.

Lo antes expuesto es uno de tres temas que presentaré en la conferencia “3 Mega-Tendencias para Transformar las Ventas en el Siglo 21”, como parte del SME Sales Summit 2021. En ella, profundizaré en las tres tecnologías que, a mi entender, tienen el poder de crear un nuevo panorama que redefinirá las ventas, tal como las conocemos hoy en día. Unos serán espectadores del cambio, otros SERÁN el cambio.

¿A cuál de estos grupos vas a pertenecer? Tu respuesta a esa pregunta definirá tus resultados futuros. Solo me resta desearte: ¡Qué pases una vida llena de sustos y mariposas!

El autor es futurista, conferenciante y estratega digital. Para información, llama al 787-949-8670.