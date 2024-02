La empresa reconoce a su grupo de vendedores, que se han destacado por su desempeño, profesionalismo y ser ejemplo de la cultura organizacional de Liberty. Estos profesionales de ventas son los Best of the Best 2023 de Liberty. Ellos no solo excedieron las metas del negocio, sino que también viven los principios de la empresa, tales como asumir riesgos, ser respetuosos, honestos, disciplinados y trabajar fuerte para lograr las metas.