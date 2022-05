La neuropatía diabética es un daño en los nervios causado por la diabetes. Con el tiempo, las concentraciones altas de glucosa, o azúcar, y de grasas en la sangre, como los triglicéridos, causadas por la diabetes, pueden dañar los nervios. Las concentraciones altas de glucosa en la sangre también pueden dañar los pequeños vasos sanguíneos que nutren los nervios con oxígeno y nutrientes. Sin suficiente oxígeno y nutrientes, los nervios no pueden funcionar bien. Los nervios son grupos de tejidos especiales que transportan señales entre el cerebro y otras partes del cuerpo.

El doctor Luis Madera es endocrinólogo. (Suministrada)

Tipos

Los tipos de neuropatía diabética incluyen:

Neuropatía periférica: Es un daño en los nervios que, generalmente, afecta los pies y las piernas, y, a veces, afecta las manos y los brazos.

Neuropatía autonómica: Es un daño en los nervios que controlan los órganos internos. La neuropatía autonómica puede ocasionar problemas con el ritmo cardíaco y la presión arterial, gastroparesia diabética, que es un trastorno del tracto digestivo que hace que los alimentos permanezcan en el estómago por un tiempo más largo que el promedio; la vejiga, los órganos sexuales, etc.

Neuropatías focales: Son afecciones o problemas en los que, generalmente, se dañan nervios individuales, con mayor frecuencia en las manos, la cabeza, el torso o las piernas.

Neuropatía proximal o también llamada diabetes amiotrófica: Es un tipo raro e incapacitante de daño en los nervios de las caderas, los glúteos o los muslos. Generalmente, este tipo de daño en los nervios afecta un lado del cuerpo y, en raras ocasiones, puede extenderse al otro lado. La neuropatía proximal a menudo causa dolor fuerte y puede ocasionar una pérdida significativa de peso.

¿Quién tiene más probabilidad de desarrollarla?

Si una persona tiene diabetes, su probabilidad de desarrollar daño en los nervios aumenta a medida que envejece; también, mientras más tiempo tenga con diabetes y mientras más descontrolada esté su condición. Controlar la diabetes es una parte importante de la prevención de problemas de salud como la neuropatía diabética, entre otros.

También es más probable que una persona desarrolle daños en los nervios si tiene diabetes y una o más de las siguientes condiciones: sobrepeso, presión arterial alta, concentraciones altas de colesterol, enfermedad renal avanzada, toma demasiadas bebidas alcohólicas o fuma.

Síntomas

Los síntomas dependen del tipo de neuropatía diabética que la persona tenga. En la neuropatía periférica, se puede desarrollar pérdida de sensibilidad en los pies, mientras que otras personas pueden tener ardor o dolor punzante en la parte inferior de las piernas. La mayoría de los daños en los nervios se desarrollan durante el transcurso de muchos años y algunas personas pueden no notar los síntomas de un daño leve en los nervios por mucho tiempo. En algunas personas, el dolor intenso comienza repentinamente.

Causas

La neuropatía periférica puede ocasionar complicaciones en los pies, como llagas, úlceras e infecciones, debido a que el daño en los nervios puede hacer que una persona pierda sensibilidad en los pies. Es posible que la persona no note que los zapatos le están causando lesiones en los pies.

El daño en los nervios también puede causar problemas con el equilibrio y la coordinación, ocasionando caídas y fracturas, y hacer que a una persona le resulte difícil desplazarse con facilidad, lo que hace que pierda parte de su independencia.

Algunas personas que viven con diabetes pueden desarrollar dolor crónico, lo cual puede provocar ansiedad e inclusive depresión.

Prevenir que empeore

Para prevenir la neuropatía diabética, es importante tener un buen control de la diabetes, la presión arterial y las concentraciones de colesterol.

También se deben seguir los siguientes pasos para ayudar a prevenir el daño en los nervios relacionado con la diabetes:

mantenerse físicamente activo

seguir un plan de dieta para sus condiciones médicas (diabetes, etc.)

si fuma, buscar ayuda para dejar de fumar

limitar las bebidas alcohólicas

tomar los medicamentos

El cuidado de los pies es muy importante para todas las personas con diabetes, y es aún más importante si la persona tiene neuropatía periférica. Además, debe acudir al médico para realizarse un examen neurológico y un examen de los pies, al menos, una vez al año, y con más frecuencia si tiene problemas en los pies.

Tratamientos

El médico puede recetar medicamentos para aliviar el dolor, como ciertos tipos de antidepresivos, anticonvulsivantes, cremas, parches o aerosoles para la piel. Aunque estos medicamentos pueden ayudar con el dolor, no cambian el daño en los nervios. Por lo tanto, si no hay mejoría cuando se toma un medicamento para tratar el dolor, no es beneficioso continuar tomándolo y se puede probar otro medicamento.

Los médicos no recomiendan algunos medicamentos para adultos mayores o para personas con otros problemas de salud, como enfermedades del corazón.

Habla con tu médico acerca de cuáles medicamentos son los mejores para ti.

El autor es endocrinólogo.