Las familias puertorriqueñas ya podrán disfrutar nuevamente de Santa’s Academy, la llegada de Santa y una variedad de eventos navideños.

“Visitar a Santa en The Mall of San Juan se ha convertido en una tradición anual para las familias puertorriqueñas. Además, hemos coordinado una variedad de eventos para toda la familia desde la llegada de Santa hasta el 31 de diciembre, que recibimos a los Reyes Magos, quienes nos acompañarán hasta el 5 de enero, todo en el ambiente seguro y cómodo que le ofrece The Mall of San Juan”, dijo Marnie Marquina, gerente general del centro comercial.

Localizado en el Atrio Central, Santa’s Academy, presentado por Popular y auspiciado por Claro y Texaco, es una experiencia única que permitirá a cada niño disfrutar del trineo y conocer a Santa. Primero, pasarán con Santa para su foto y luego podrán entrar al trineo de Santa, de unos 22 pies de alto. Allí podrán jugar en la nieve, ver el recorrido y bailar frente a un espejo mágico.

La entrada a Santa’s Academy es gratuita, pero la foto con Santa conlleva costo y se puede adquirir una variedad de paquetes de fotos. Los clientes de Popular tendrán acceso a una plataforma exclusiva de reservaciones, un descuento en foto válido hasta el 10 de diciembre y una fila asignada a ellos, al llegar a Santa’s Academy.

Se aceptarán walk-ins, siempre y cuando las reservaciones así lo permitan. Las reservaciones tendrán prioridad.

Otros eventos

Blue Friday

The Mall of San Juan celebrará su icónico Blue Friday, el viernes, 24 de noviembre, a partir de las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., con ofertas, descuentos y sorpresas durante todo el fin de semana.

Los clientes que visiten al centro comercial durante el fin de semana de Blue Friday tendrán la oportunidad de recibir, mientras duren, una tarjeta de regalo de $25, al presentar su recibo de compra de $50 en el Centro de Servicio al Cliente.

Noches de Mascotas

Este año, regresan las esperadas Noches de Mascotas, presentadas por Pet’s Like. Se llevarán a cabo los domingos 19 y 26 de noviembre, de 6:30 p.m. a 8:00 p.m., y el domingo, 3 de diciembre, de 6:30 p.m. a 8:00 p.m.

Se atenderá a las familias por estricta reservación. Las mascotas (solo perros y gatos) deberán tener al día sus vacunas y deben llevar su collar de manejo y/o estar en su maleta o caja de viaje liviana, carritos de mascotas, y deben tener arnés. Además, deberán firmar relevo de responsabilidad.

Para el horario extendido durante el período navideño, promociones y eventos especiales, visita www.themallofsanjuan.com/holidays.

Para más información acerca de eventos, costos y beneficios, visita es.themallofsanjuan.com/holidays.