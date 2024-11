La Navidad es tiempo de celebrar, compartir, cenar, hacer compras y entretenerse. Pero, aunque todo esto suene a muchos destinos, todo es posible en The Mall of San Juan porque su variedad de tiendas, restaurantes y establecimientos especializados, además de su mágico ambiente, hacen de este espacio uno de gran disfrute en esta época festiva.

Contagiados con el espíritu navideño, muchos establecimientos traen propuestas culinarias diversas, experiencias de entretenimiento y ofertas para que el público disfrute su Navidad en The Mall of San Juan.

Il Nuovo Mercato

¿Qué mejor que una cena en un ambiente diferente? Y mejor aún si el espíritu navideño se hace sentir. Y es que Il Nuovo Mercato trae su lechón a la vara todos los sábados (desde el 30 de noviembre al 4 de enero), dando paso a la celebración culinaria puertorriqueña. La época también se apodera de su menú especial de cócteles navideños, tales como: Gingerbread Old Fashioned, White Christmas con vodka, Candy Cane con prosecco, Cascanueces con tequila y su exclusivo Coquito del Mercato, el cual estará disponible en botellas para llevar, tanto en su versión virgen o con alcohol.

Cafeto

Para celebrar la Navidad, no hay nada mejor que el delicioso Red Velvet Frozen Coffee, el cual es magistralmente confeccionado con su base de red velvet, café, leche y white mocha . Su precio: $7.50 con tax incluido. Una bebida refrescante y deliciosa para acompañarte esta Navidad, ya sea de mañana, de tarde o en tu salida de noche.

Krispy Kreme Doughnuts

Se ubica en el primer nivel de The Mall of San Juan y, además de sus tiernas donas hechas in house, también ofrece para acompañarlas el café arábico de Puerto Rico y sus populares chillers de diversos sabores.