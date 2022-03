Debido a la pandemia, las oficinas del Seguro Social no pueden recibir visitantes hasta nuevo aviso, excepto para atender ciertas situaciones críticas, de emergencia o entrevistas cortas que hayan sido previamente coordinadas por teléfono. Para el beneficio de las personas que no han logrado resolver su situación de Seguro Social por internet o llamando a nuestro Centro de Tele Servicio (1-800-772-1213), compartimos los números de teléfono de nuestras catorce oficinas de Seguro Social en Puerto Rico. ¡Obséquiales esta información a tus seres queridos!

Accede variada información y realiza ciertas transacciones por internet. Te exhortamos a crear tu cuenta personal mySocialSecurity en www.segurosocial.gov. Aquí podrás verificar regularmente la acreditación de todos tus ingresos de trabajo y obtener estimados de tus futuros beneficios de retiro, incapacidad, dependientes y sobrevivientes, así como realizar otras transacciones. Si cobras beneficios, también podrás actualizar tu dirección postal, tu número telefónico y tu cuenta de banco o cooperativa para depósito directo, así como acceder e imprimir tu certificación de beneficios, entre otros servicios. Este servicio solo está disponible en inglés.

También puedes acceder nuestros servicios automatizados, llamando a nuestro Centro de Tele Servicio (1-800-772-1213). Ya que no podemos recibir visitantes, el volumen de llamadas y tiempo de espera se ha incrementado.

Si no puedes resolver tu asunto por internet o llamando al 1-800-772-1213, te exhortamos a comunicarte directamente con tu oficina local de Seguro Social, la cual es determinada por el código postal de tu residencia. Para conseguir el número telefónico, haz clic en ‘Locate an Office by Zip’ e ingresa el código postal de tu residencia en www.ssa.gov/locator/.

Para las personas que no pueden acceder por internet, compartimos los números telefónicos de nuestras oficinas, seguidos por los municipios o sectores bajo su jurisdicción. Incluimos los códigos postales - cuando más de una oficina sirve a diferentes sectores del mismo municipio.

Para distribuir las llamadas más efectivamente, comunícate con tu oficina particular. Nuestros empleados gustosamente atenderán tus llamadas de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

AGUADILLA 1-833-882-1201

Área de servicio: Aguada, Aguadilla, Isabela, Moca, Rincón, San Antonio y San Sebastián.

ARECIBO 1-866-754-3541

Área de servicio: Adjuntas (00631), Ángeles, Arecibo, Bajadero, Camuy, Castañer, Garrochales, Hatillo, Jayuya, Lares, Quebradillas, Sabana Hoyos y Utuado.

CAGUAS 1-833-882-1200

Área de servicio: Aguas Buenas, Aibonito, Caguas, Cayey, Cidra, Gurabo, Juncos, La Plata y San Lorenzo.

CAROLINA 1-833-882-1202

Área de servicio: Canóvanas, Carolina, Loíza, Río Piedras (00924), San Juan (00937) y Santurce (00913).

FAJARDO 1-855-856-2728

Área de servicio: Ceiba (00735), Culebra, Fajardo, Luquillo, Río Grande y Vieques.

GUAYAMA 1-866-272-8158

Área de servicio: Aguirre, Arroyo, Guayama, Maunabo, Patillas y Salinas.

HATO TEJAS 1-855-748-7638

Área de servicio: Corozal, Dorado, Sabana Seca, Toa Alta, Toa Baja y Vega Alta.

HUMACAO 1-866-604-3335

Área de servicio: Ceiba (00742), Humacao, Las Piedras, Naguabo, Punta Santiago y Yabucoa.

MANATÍ 1-866-256-2681

Área de servicio: Barceloneta, Ciales, Florida, Manatí, Morovis, Orocovis y Vega Baja.

MAYAGÜEZ 1-855-620-5726

Área de servicio: Añasco, Boquerón, Cabo Rojo, Hormigueros, Lajas, Las Marías, Maricao, Mayaguez, Rosario, Sabana Grande y San Germán.

PONCE 1-866-328-1254

Área de servicio: Adjuntas (00601), Coamo, Ensenada, Guánica, Guayanilla, Juana Díaz, Peñuelas, Ponce, Santa Isabel, Villalba y Yauco

SAN PATRICIO 1-866-783-0627

Área de servicio: Caparra, Cataño, Fort. Buchanan, Guaynabo y Puerto Nuevo.

SAN JUAN 1-866-270-0406

Área de servicio: Hato Rey, Puerta de Tierra, Río Piedras (00925; 00926; 00927; 00928; 00929; 00930; 00931), San Juan (00910; 00917; 00918; 00923, 00933; 00935; 00939; 00940; 00955; 00975), Santurce (00907; 00908; 00909; 00911; 00912; 00914; 00915; 00916), Saint Just, Trujillo Alto y Viejo San Juan.

TOA ALTA 1-866-401-2598

Área de servicio: Barranquitas, Bayamón, Comerío y Naranjito.