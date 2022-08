Nuestro cerebro es importante. Como el control principal de nuestro cuerpo, está a cargo de mantener nuestro corazón latiendo, le indica a los pulmones que respiren, y permite que uno se mueva, sienta y piensa. Por esto,es una excelente idea mantener nuestro cerebro funcionando en la mejor condición posible.

Todos los alimentos que consumimos tienen un rol en mantener nuestra salud cerebral, estos alimentos pueden mejorar funciones específicas, como la memoria y concentración. Así como no existe una pastilla mágica que nos ayude a prevenir la pérdida de memoria, no existe un alimento único que pueda asegurar la función del cerebro. Los estudios científicos sí nos revelan los mejores alimentos que protegen nuestro cerebro, la función cardíaca y la memoria.

A continuación, los 8 mejores alimentos para proteger el cerebro:

Cerezas (berries)

Cerezas (Shutterstock)

En este grupo se incluyen las cerezas rojas, azules y negras. Todas contienen flavonoides, estos pigmentos naturales les dan el color brillante a las cerezas y, a su vez ayudan a mejorar la memoria. Estudios han demostrado que consumir un servicio o más cada semana, ayuda a retardar el proceso de pérdida de memoria.

PUBLICIDAD

Brócoli

Brócoli (Shutterstock)

Los vegetales de color verde intenso contienen nutrientes perfectos para la salud del cerebro. Estos son vitamina K, folato y betacaroteno. La ciencia nos dice que el brócoli puede retardar la perdida de función cognitiva.

Nueces

Nueces (Shutterstock)

Son una excelente fuente de proteína y grasas saludables. Un estudio en 2015 encontró que consumir nueces diariamente mejora la función cerebral; también se relaciona con una mejor función cardíaca y arterias más limpias.

Café y té verde

Café (Shutterstock)

La cafeína en tu café o té mañanero ofrece más que un empujón de energía y concentración. Un estudio en 2014 encontró que las personas que consumían café y te diariamente obtenían mejores resultados en su función cerebral. La cafeína puede ayudar a mantener por más tiempo la memoria; su consumo moderado se ha visto relacionado con la prevención de condiciones degenerativas como el párkinson y el alzhéimer.

Chinas

Chinas (Shutterstock)

No solo aportan casi todos los requisitos de vitamina C al día, sino que esta súper fruta ayuda a mejorar la memoria. De acuerdo con estudios, una mayor concentración de vitamina C en nuestro sistema se asocia con un mejor enfoque, atención y rapidez en la toma de decisiones.

Cúrcuma

Cúrcuma (Shutterstock)

Esta especia de color anaranjado tiene en sus ingredientes múltiples beneficios para el cerebro. Esta especia es antiinflamatoria y antioxidante. Estos factores la asocian a una mejor memoria, al crecimiento de células nuevas para el cerebro y a un aumento en la secreción de dopamina y serotonina, hormonas que regulan nuestro estado de ánimo. Añade esta especia a guisos y sopas.

Chocolate oscuro

Chocolate oscuro (Shutterstock)

Este sabroso alimento está lleno de compuestos que incluyen flavonoides, cafeína y antioxidantes. Ojo, el chocolate oscuro debe tener 70 % o más de contenido de cocoa. Estos beneficios no se observan en el chocolate regular, que solo contiene de 10 a 50 % de cocoa. El chocolate oscuro se ha asociado a mejoras en la memoria y función cerebral.

PUBLICIDAD

Linaza

Linaza (Shutterstock)

Esta proteína vegetal contiene cantidades significativas de omega-3. Un 60 % de nuestro cerebro se compone de este tipo de grasa y utiliza para construir células nerviosas y del cerebro. Estas grasas son esenciales para aprender y para la memoria.

En fin, muchos alimentos pueden ayudarte a mantener tu salud cognitiva. Algunos alimentos como las frutas y los vegetales incluidos en esta lista, y otros como el té y el café contienen antioxidantes que protegen al cerebro de daños causados por el estrés, y hasta el mismo ambiente. Otros alimentos como las nueces contienen nutrientes que apoyan la memoria y el desarrollo del cerebro. Tú puedes apoyar la función de tu cerebro y mejorar tu memoria y estado de humor diariamente, seleccionando algunos de estos alimentos.

La autora es nutricionista dietista y educadora en diabetes certificada.