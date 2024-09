Humana Puerto Rico Medicare Advantage HMO recibe clasificación 5 estrellas

La compañía líder en salud y bienestar Humana Inc. (NYSE: HUM) anunció, recientemente, que, por primera vez, Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc., han alcanzado la máxima calificación de calidad posible otorgada por parte de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS), por su plan Medicare Advantage HMO, el cual cubre, aproximadamente, 37,000 afiliados en Puerto Rico.