Las personas que están postradas en cama o pasan mucho tiempo en una cama o una silla y no pueden cambiar de posición por sí mismas, están en riesgo de desarrollar úlceras de presión. Estas son áreas de piel lesionada por permanecer en una sola posición durante demasiado tiempo.

Si bien un área pequeña e irritada de la piel no parece una gran preocupación para la persona promedio, esta pequeña molestia puede convertirse rápidamente en un problema de salud importante para los envejecientes sensibles.

A medida que la piel muere, la úlcera comienza como un área roja y dolorosa, que eventualmente se vuelve violeta. Si no se trata, la piel puede romperse y el área puede infectarse.

Estas úlceras son una seria preocupación para los cuidadores familiares y los profesionales médicos. Si una persona inmóvil o postrada en cama no se gira, no se coloca correctamente y no se le proporciona una buena nutrición y cuidado de la piel, pueden aparecer llagas. Las personas con diabetes, problemas de circulación y mala nutrición corren un mayor riesgo.

Señales de advertencia de rotura de la piel

Las úlceras de presión pueden desarrollarse durante horas o días. Tanto los cuidadores, familiares, como los profesionales, deben inspeccionar periódicamente a las personas que reciben cuidados para detectar los siguientes signos de rotura de la piel:

Cambios inusuales en el color o la textura de la piel

Hinchazón

Drenaje similar al pus

Fluctuaciones inusuales en la temperatura de la piel

Cambios en la consistencia del tejido

Sensaciones inusuales

¿Cómo se trata?

Si un ser querido desarrolla una de estas heridas, es importante comprender la gravedad de la lesión para diseñar un curso de tratamiento adecuado. Los tratamientos para las úlceras de presión incluyen:

1. Cambio de posición

Si tiene úlceras de presión, gire y cambie de posición con frecuencia. La frecuencia con la que cambia de posición depende de su estado y de la calidad de la superficie en la que se encuentra.

2. Uso de cremas

La aplicación suave de las lociones y cremas adecuadas puede hacer que la piel sea más resistente.

3. Uso de antibióticos

Se pueden recetar antibióticos para tratar una úlcera infectada o si tiene una infección grave.

4. Dieta y nutrición

Una buena nutrición promueve la cicatrización de heridas. Según la recomendación del equipo médico, el paciente debe ingerir alimentos altos en proteínas y aumentar su consumo de líquidos.

5. Extracción de tejido dañado

A veces, puede ser necesario eliminar el tejido muerto de la úlcera de presión para ayudarla a sanar. Esto se conoce como desbridamiento.

6. Cirugía

Una gran úlcera que no cicatriza puede requerir cirugía. Un método de reparación quirúrgica es usar una almohadilla de su músculo, piel u otro tejido para cubrir la herida y amortiguar el hueso afectado.

¿Se puede prevenir?

Las úlceras sí pueden prevenirse. Deberá tomar medidas para prevenir estos problemas, tales como:

Cambio de posición con frecuencia.

Buen cuidado de la piel.

Buena nutrición.

Controlar el estrés.

Hacer ejercicios diarios.

Dejar de fumar.

Aumentar la ingesta de agua todos los días.

Evitar la ropa que tenga costura gruesa o que presionen su piel.

El riesgo de desarrollar úlceras de presión es mayor si el paciente tiene dificultad para moverse y no puede cambiar de posición fácilmente. El riesgo aumenta si no se gira, no se coloca correctamente o no se le proporciona la nutrición y el cuidado de la piel adecuada.

