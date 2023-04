El uso de los mensajes de voz en las aplicaciones de mensajería crece cada día más y comienza a convertirse en uno de los métodos favoritos para comunicarse, superando en muchas intstancias a los textos escritos y las llamadas,

Según una publicación de marzo 2022 de WhatsApp, unas 7 mil millones de notas de voz son enviadas a diario entre los usuarios de esa aplicación en promedio.

“Notas de voz han ayudado a las personas a mantener conversaciones expresivas rápidas y sencillas. Enseñar emociones o entusiasmo a través de la voz es más natural que un mensaje de texto y, en muchas situaciones, las notas de voz son la forma preferida de comunicación en WhatsApp. Es fácil de usar, para los miembros de tu familia que prefieren evitar escribir, para tus amigos que les encanta contar historias, para los colegas que necesitan palabras de aliento, y hasta cuando tu pareja quiere escuchar tu voz luego de un día largo”, informó WhatsApp a través de su página.

La información parece ser confirmada por la plataforma de podcasts, Soundbranch, que además publicó varias estadísticas alrededor del uso de los mensajes de voz en la era moderna de las comunicaciones.

Un estudio citado por esa empresa encontró que 29% de los usuarios de teléfonos inteligentes reportaron enviar mensajes de voz al menos una vez a la semana, mientras que un 38% asegura haber recibido un mensaje de voz al menos una vez a la semana.

Entre otros datos llamativos publicados por Soundbranch incluyen:

Un mensaje de voz en promedio dura entre 15 a 30 segundos.

Los mensajes de voz son utilizados mayormente por mujeres (un 53%) que por hombres (43%).

Las generaciones que más utilizan esta herramienta son los Millennials, con un 62% reportando que los utilizan regularmente, y por la Generación Z, que los supera con un 71%.

Algunas de las razones por las que las personas prefieren este tipo de comunicación es porque sienten que es un método más personal que un mensaje de texto en el que se puede perder el tono con el que se dicen las cosas. Otra razón que reportan es porque es un mensaje que pueden escuchar a su tiempo y no interrumpe las labores del día a día de las personas con una llamada telefónica, que puede tomar desde minutos hasta horas para atender. Las personas también optan por utilizar mensajes de voz, pues prefieren contar una historia completa sin tener que escribirla en un mensaje de texto.

No obstante, según un reportaje del medio digital Vox, las notas de voz también tienen lados negativos a la hora de comunicar. A diferencia de un mensaje de texto, que pudiese ser discreto durante reuniones importantes u otros eventos formales, un mensaje de voz no puede ser escuchado en esos momentos. De igual forma, los usuarios pudiesen considerar un mensaje de larga duración como aburrido y no escucharlo en su totalidad. A la misma vez, muchas aplicaciones requieren que mantengas abierta la aplicación mientras escuchas el mensaje, potencialmente “monopolizando” tu tiempo, según un especialista de redes sociales le dijo a ese medio.