Desde su introducción en el 2016, TikTok se ha convertido en una de las potencias en la industria de las redes sociales con estimados de sobre 1.9 billones (trillones, en inglés) de usuarios únicos activos al mes.

Para poner dicho estimado en perspectiva, Facebook, quizás, la red social más dominante del planeta, ostenta unos 2.9 billones de usuarios únicos activos por mes, pero el servicio ha estado operando y evolucionando desde su introducción inicial en el 2004. Mientras, la plataforma de vídeos YouTube registra sobre 2.2 billones de usuarios únicos activos al mes, pero ha estado activo desde el 2005.

TikTok se concentra en un modelo de socialización simple; servir cientos de millones de vídeos de formato corto (de entre 15 segundos a dos minutos o menos) que son fáciles de editar, subir y consumir. TikTok se ha convertido en la plataforma favorita de miles de millones de usuarios que ofrecen todo tipo de contenido; desde recetas de comida, consejos de belleza y salud y tutoriales, hasta minientrevistas, vlogs turísticos, rutinas de baile... y masivas campañas de desinformación, contenido racista y otras estrategias para llevar mensajes específicos que resaltan una imagen positiva de China.

Mucho del contenido publicado en TikTok es benigno en naturaleza, y para la mayoría de sus usuarios, el servicio provee una plataforma ideal para expresarse libremente y publicar vídeos divertidos. Pero son las campañas de desinformación, la mayoría organizadas por el gobierno chino mediante personalidades e influenciadores que responden a entidades mediáticas estatales, y el miedo a campañas de espionaje o ciberataques lo que ha llevado a múltiples países, la Unión Europea y al menos 27 estados de los Estados Unidos a prohibir, parcial o totalmente, el uso de la aplicación en dispositivos oficiales de dichos gobiernos.

¿Cuál es el problema con TikTok?

El problema primordial que los gobiernos y estados señalan a la red social es su dueño, la empresa china ByteDance, y su estrecha relación con el gobierno de Pekín. Fundada en el 2009 por Zhang Yiming y Liang Rubo, ByteDance es una compañía que, supuestamente, opera sin las influencias del gobierno de China.

Cabe resaltar que TikTok no opera en China, sino en el resto del mundo. ByteDance opera la aplicación Douyin en China y que, en esencia, es TikTok, pero para usuarios dentro de China.

Sin embargo, al ser un ente creado y con sede en Pekín, ByteDance está obligado a cumplir con las leyes, regulaciones, pedidos de información de usuarios y el sistema de censura de la administración del líder del Partido Comunista Chino (CCP) y líder de la nación, Xi Jinping. Una ley aprobada en el 2017 obliga a cualquier compañía a proveer al gobierno de China toda información personal de un usuario en relación con la seguridad nacional.

Desde su lanzamiento en el mercado internacional en el 2017, TikTok ha enfrentado acusaciones de recolectar información personal de sus usuarios que luego entrega al gobierno de China, al igual que de proveer acceso a sus servidores a agencias gubernamentales de inteligencia y a otras entidades oficiales del gobierno chino.

Un aspecto fundamental en las críticas lanzadas hacia TikTok es la localización de sus servidores, y el acceso que empleados y agencias chinas tienen a la información almacenada. Otro punto importante es que TikTok no avisa a sus usuarios sobre la procedencia del material que consumen: en este caso, vídeos que fueron preparados por agencias o entes asociados al gobierno de China.

Al tener millones de usuarios alrededor del mundo, TikTok utiliza servidores en distintos continentes; los centros principales operan en Singapur y en los Estados Unidos. ByteDance solía rentar servidores al gigante de comercio chino Alibaba (Alibaba Cloud), pero en respuesta a las críticas y acusaciones de guardar información de usuarios estadounidenses en servidores con base en China, ByteDance accedió a migrar toda información de usuarios de los Estados Unidos a servidores de Amazon Web Services (AWS) y de Oracle.

No obstante, la migración no ha sido completada y ByteDance ha admitido, en varias ocasiones, que empleados en sus oficinas en China todavía tienen la capacidad de acceder datos de usuarios estadounidenses y de personas que no viven en China. Además, la empresa no se ha comprometido a detener el flujo de datos desde los Estados Unidos a China.

En diciembre del año pasado, TikTok confirmó que empleados tuvieron acceso a la información personal y datos de dos reporteros en los Estados Unidos de Buzzfeed News y de The Financial Times. ByteDance despidió a cuatro empleados en conexión con el incidente; estos empleados investigaban la filtración de información de TikTok y/o ByteDance a medios de comunicación.

En el pasado, TikTok ha sido acusado de recolectar información personal y datos biométricos de sus usuarios, datos que una red social no tiene necesidad de requerir. Del mismo modo, una investigación del periódico The Wall Street Journal encontró que TikTok utilizó datos como direcciones MAC (Media Access Control, identificador único de un equipo de redes como Ethernet, Bluetooth y Wi-Fi) y IMEIs (el número de serie o identificador único de un teléfono celular) para rastrear a usuarios de la aplicación en Android, en violación a las políticas de uso de Google.

En el 2019, la Comisión Federal de Comercio (FTC) multó a TikTok por $5.7 millones al encontrar que la aplicación recolectó información y datos personas de menores de 13 años, en violación a la Ley de Protección de Privacidad de Menores.

Las campañas de desinformación

Como parte de una investigación realizada en el 2022, The Associated Press encontró que agencias y reguladores de medios como CGTN (agencia de noticias operada por el gobierno de China) y China Central Television reclutan miles de influenciadores para propagar mensajes en pro del gobierno de Xi Jinping y regular la discusión de problemas en China como las crasas violaciones de los derechos humanos y la censura contra sus ciudadanos.

En su investigación, The Associated Press detalló que estas agencias del gobierno chino utilizan vloggers de turismo y de estilos de vida para promulgar mensajes en pro de China y para atacar a políticos en los Estados Unidos, no solo en TikTok, sino en otras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter.

Estas publicaciones llegan a cientos de millones de usuarios diariamente, y aunque los creadores de dicho contenido suelen describirse como influenciadores, vloggers y “periodistas”, The Associated Press reveló que prácticamente todos laboran para medios estatales de China y no revelan dichas conexiones a sus seguidores.

TikTok ha sido acusado de fomentar campañas de desinformación del COVID-19, las elecciones en los Estados Unidos y hasta de la invasión rusa de Ucrania, guerra que cumplió un año en febrero.

Una investigación similar llevada a cabo por Forbes reveló que cuentas de TikTok operadas por agencias propagandistas del gobierno de China han acumulado millones de seguidores y decenas de millones de reproducciones de vídeos. Muchos son vídeos criticando la situación política en los Estados Unidos sin que los operadores informen a sus seguidores que el contenido fue preparado por un gobierno extranjero.

Recientemente, el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Chris Wray, testificó ante la Comisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos que el gobierno de China tiene la capacidad de controlar millones de dispositivos mediante su relación con ByteDance, dueño de TikTok. Wray añadió que, mediante TikTok, el gobierno de China podría influenciar elecciones y adelantar agendas como el conflicto con Taiwán o los abusos cometidos contra la población Uyghur.

En el pasado, tanto el FBI como la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) han advertido que ByteDance tiene la capacidad de compartir datos de sus usuarios con el gobierno de China. Aunque no existe evidencia alguna de que TikTok ha provisto datos personales de sus usuarios, la posibilidad existe dada la enorme cantidad de datos recolectados por el servicio.

Las prohibiciones

En los Estados Unidos, las prohibiciones contra TikTok comenzaron en el 2020, durante la administración del expresidente Donald Trump quien, mediante órdenes ejecutivas, intentó que ByteDance vendiera sus activos en los Estados Unidos a otras empresas. Dichas órdenes ejecutivas fueron detenidas por los tribunales.

Pese a no existir evidencia de que TikTok comparta datos personales con el gobierno de China, el Congreso estadounidense aprobó, en diciembre del año pasado, legislación que prohíbe la instalación de TikTok en dispositivos oficiales del gobierno federal. El Ejército de los Estados Unidos también prohibió TikTok en sus dispositivos, y poco tiempo después de la aprobación de la ley por el Congreso, Canadá también se unió.

Del mismo modo, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la Unión Europea han prohibido TikTok en dispositivos oficiales, al igual que los gobiernos de India, Dinamarca, Taiwán y Afganistán.

Además, 27 estados de los Estados Unidos han aprobado legislación para prohibir la instalación y uso de TikTok en equipo oficial. Estos estados son: Wisconsin, Carolina del Norte, Florida, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Maryland, Indiana, Texas, Oklahoma, Tennessee, Utah, Alabama, Iowa, Idaho, New Hampshire, Georgia, Virginia, Montana, Virginia Occidental, Louisiana, Pennsylvania, Kansas, Ohio, Nueva Jersey, Arkansas y Mississippi.