Ya está disponible en el Caribe la aplicación boricua Pryze, que beneficia a empresas al aumentar la productividad del personal, las ventas y el servicio al cliente.

Según informó la compañía, Pryze es una plataforma que trabaja a través de una aplicación móvil, un sistema de reportes en tiempo real y un equipo personalizado de éxito que trabaja directamente con tu empresa para eliminar las distracciones causadas por el uso de celular personal.

La aplicación limita el uso indebido del celular durante horas laborales y recompensa a tus empleados al hacerlo. El sistema fue creado por dos empresarios que vivieron con el problema del uso celular excesivo por parte de sus empleados en sus restaurantes durante varios años. De acuerdo con estudios realizados por Forbes, CNN y Careerbuilder, el uso celular es la causa más alta de pérdida de tiempo en el trabajo. Fue así que se dieron cuenta que no eran los únicos viviendo con este problema.

“Si alguna vez has entrado a un supermercado o un restaurante y has visto a los empleados en su celular, has visto claramente como el celular puede afectar la productividad de la empresa, las ventas y el servicio al cliente’', destacó Tim Hylton, cofundador de Pryze.

La plataforma Pryze logra que los empleados limiten su uso celular en el trabajo al premiarlos por el tiempo que pasan enfocados en sus tareas diarias. Los empleados tienen la oportunidad de ganarse premios tales como, electrónicos, productos de Apple, dinero en efectivo o tarjetas de regalo, ropa de marca, ofertas de comida, entre otros premios. Estos premios ayudan a promover un mejor ambiente laboral y motivan a los empleados a trabajar de manera más eficiente día tras día.

Según aseguró la compañía, las empresas que utlizan Pryze han reportado un alza en productividad de 22%, aumento en ventas de 7-10%, mejor atracción y retención de empleados y menos ‘turnover’, ahorrando miles de dólares en reclutamiento y entrenamientos, mejoras en el servicio al cliente, menos riesgos de seguridad o errores y mayor eficiencia del equipo de trabajo.

“Nuestra meta con esta aplicación es ayudar al empleado a sentirse más apreciado en su lugar de trabajo y que la empresa sea más eficiente y logre generar más ingresos . Muchas veces el patrono quiere, pero no tiene la habilidad de subir el sueldo o ser flexible con los horarios, pero con Pryze lo ayudamos a lograr un buen balance donde ellos pueden ofrecer más beneficios y los empleados reciben más motivación, dinero, premios. Nos encanta ver como los empleados ganan premios y ayudamos a crear un mejor ambiente laboral para todos,” comenta Natalia Micheletti sobre su visión al momento de crear Pryze.

Con Pryze varias empresas ya han recuperado más de 5,000 horas productivas y han redimido más de $2,600 en premios. Los premios los provee la aplicación sin costo adicional a la empresa y los premios más redimidos han sido Airpods, televisores con pantallas de 55″ y tarjetas de regalo de Amazon. La aplicación se descarga de manera gratuita pero para personalizar los datos de su empresa se puede comunicar con Pryze enviando un email a [email protected] .

Pryze actualmente participa del programa de preaceleración Pre18 de parallel18.