10 consejos para reducir el tiempo que pasas frente a tu celular

Sin embargo, se ha generado una dependencia en torno a estos aparatos tecnológicos. Hay personas que sienten un miedo irracional al no tener su teléfono móvil cerca. Actualmente, a este temor se le conoce como ‘nomofobia’, un término acuñado en el 2009 en el Reino Unido que proviene del anglicismo nomophobia, es decir, no-mobile-phone-phobia.

En el 2020, la plataforma Whistle Out, que ayuda a comparar planes móviles, estimó que una persona pasará en promedio nueve años de su vida conectada a su celular. En Colombia, hace cinco años, Asobancaria encontró que en el país el promedio del uso del móvil es de cuatro horas. Y, en 2022, las agencias We Are Social y Hootsuite encontraron en su último informe que, en promedio, personas entre los 16 y los 64 años pasan 10 horas diarias conectadas a la web.