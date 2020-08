Por Brian X. Chen

Las personas generalmente adoran a Google por llevarles tecnología útil a las masas a un precio agresivamente bajo, o gratis.

Para quienes les gusta eso, les tengo buenas noticias: Google se está volviendo muy bueno en la reducción de precios, mientras crea productos de calidad, como sus teléfonos inteligentes.

¿La prueba? El celular Pixel 4A, que la compañía presentó el lunes.

Con su dispositivo más reciente, Google retomó lo mejor de su Pixel 4 de lujo, con un precio de $800 —a saber, un excelente sistema de cámara y una pantalla enorme y brillante— y lo incluyó en la estructura de un dispositivo de $350. Esos son $50 menos que el Pixel 3A del año pasado, el primer celular económico de Google.

El Pixel 4A es más barato que los dispositivos de lujo en gran medida porque no tiene las características de los celulares de gama alta, como la opción de carga inalámbrica o un escáner facial. Sin embargo, por lo que pagas, es una ganga. La calidad de su cámara y la pantalla brillante están al mismo nivel de muchos de los mejores teléfonos inteligentes del mercado.

Al igual que el iPhone SE, de $399, que Apple lanzó en abril, el Pixel 4A es una señal de que ya no necesitas pagar un dineral para tener un gran celular con una buena cámara.

Carolina Milanesi, analista de tecnología de consumo de Creative Strategies, una firma de consultoría, dijo que la proeza de Google en el software ayudaba a reducir el precio de la tecnología móvil de primera.

“Ya era hora para este mercado, que siempre se ha enfocado en el lujo debido al dominio de Samsung y del iPhone”, comentó.

Probé el Pixel 4A durante dos semanas, incluyendo la comparación con el modelo económico del iPhone. Esto es lo que hallé.

Enfocándonos en lo que nos importa

Google, que se enorgullece de basarse en los datos, encuestó a sus clientes para averiguar qué querían en un celular. Una pantalla grande, una batería de gran duración, mucho almacenamiento y una gran calidad de cámara fueron algunas de las funciones que más les importaban a los usuarios.

En gran medida, eso es lo que obtienes con el Pixel 4A. Repasemos sus características:

— La pantalla mide 5.8 pulgadas diagonales y usa tecnología OLED (diodo orgánico de emisión de luz), un tipo más nuevo de pantalla que puede volverse más delgada, más ligera y más brillante con mejor precisión de color y contraste que su predecesora, la tecnología LCD, o pantalla de cristal líquido. Para un dispositivo de este rango de precio, es una pantalla muy espaciosa y atractiva, con buenos colores y profundos detalles de sombras.

Sus colores no son tan precisos como en la pantalla del iPhone 11 Pro de Apple, con un precio de $999, al que es casi idéntico en tamaño, pero, por su precio, no me puedo quejar.

— La batería del 4A tiene una duración bastante razonable, aunque tu kilometraje quizá depende de lo que haces. En un día de trabajo típico con correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto, para cuando se hizo de noche me quedaba más del 30 por ciento de la batería. Pero los fines de semana, cuando tenía tiempo libre y jugaba videojuegos y veía videos con el 4A, la batería se drenó en unas cuantas horas. Esto en general es así con los celulares.

— El 4A solo viene en un modelo con una gran cantidad de almacenaje: 128 Gigabytes, lo cual es suficiente para que la mayoría de los usuarios casuales almacenen miles de fotografías y muchas aplicaciones y juegos. Esa fue una decisión sabia por parte de Google. Cuando hablo con la gente de sus problemas tecnológicos, que se les acabe el almacenamiento en el celular es una queja frecuente.

— Los celulares Pixel son famosos por su sistema de cámara, que tiene funciones de software impulsadas por inteligencia artificial y aprendizaje automático. El Pixel 4A tiene las funciones de cámara más importantes de Google, incluyendo el modo Retrato, también conocido como efecto bokeh, que enfoca nítidamente el objeto focal de la fotografía mientras difumina suavemente el fondo. También ofrece Night Shift, que hace que las fotos tomadas con poca luz tengan la apariencia de haber sido capturadas en condiciones normales, sin flash.

El 4A no tiene algunas de las funciones que estaban en el Pixel 4, como la carga inalámbrica y un escáner facial para desbloquear el celular. Eso no es una gran desventaja para un dispositivo tan barato como este.

Sin embargo, Google dejó fuera una gran función que sí importa: la resistencia al agua. Eso salvaría al celular que accidentalmente cayó al baño o quedó afuera mientras llueve. Por eso fue decepcionante que no la incluyeran, pues la durabilidad era otra función que la gente más quería en sus celulares.

La compañía no incluyó la resistencia al agua porque dio prioridad a otras funciones mientras reducía el precio del Pixel 3A del año pasado, dijo un portavoz de Google.

Pixel contra iPhone

Las ventajas y desventajas del 4A se ilustran de mejor manera mediante una comparación lado a lado con el iPhone SE de Apple. A continuación, un resumen de cuál fue el mejor en cada aspecto.

Cámara

Ganador: Pixel 4A

Aunque ambas cámaras tomaron fotografías muy claras y satisfactorias con luz brillante, la cámara del Pixel fue ligeramente mejor que la del iPhone. Eso en parte se debió a la capacidad del Pixel de tomar fotografías con poca luz, una función útil en algunas situaciones, como una fotografía familiar dentro de un restaurante con iluminación tenue.

Pantalla

Ganador: Pixel 4A

La pantalla del celular de Google es notablemente más grande que la del iPhone, que mide 4.7 pulgadas diagonales y usa una tecnología de pantalla LCD más antigua y con una apariencia más tenue.

Batería

Ganador: Pixel 4A

En promedio, después de un día de uso intensivo, el Pixel 4A tuvo mucha batería restante para cuando llegó la noche. La batería del iPhone SE generalmente estaba casi vacía para cuando llegaba la hora de cenar. (A diferencia del Pixel, el iPhone SE sí tiene carga inalámbrica, que no es una función imprescindible).

Durabilidad

Ganador: iPhone SE

El celular de Apple es resistente al agua y al polvo. Ese es un gran beneficio para los consumidores que tienen un presupuesto limitado y quieren que su celular dure muchos años.

Desempeño

Ganador: iPhone SE

Los videojuegos y la navegación web son evidentemente mejores en el iPhone económico. Este dispositivo de Apple usa el mismo procesador móvil que el utilizado en los celulares de lujo de Apple, que es el más rápido del mercado. Las personas que planeen usar su celular de manera intensiva para realizar actividades laborales quizá prefieran el iPhone.

Almacenamiento

Ganador: Pixel 4A

El iPhone SE tiene un precio inicial de $399 con 64 Gigabytes, una cantidad modesta de almacenamiento que puede ocuparse rápidamente si tomas muchas fotografías. Para tener un iPhone SE que tenga la misma capacidad de 128 Gigabytes del Pixel 4A, tendrías que desembolsar $449.

La conclusión

Ambos celulares económicos tienen excelentes funciones. Algunos quizá prefieran el Pixel 4A por su conjunto más complejo de características y otros más tal vez elijan el iPhone por su mayor longevidad.

Lo que está claro es que los gigantes de la tecnología ahora están compitiendo de manera agresiva para ofrecer celulares de bajo precio y gran calidad. Durante varios años, especialmente tras la introducción del iPhone X en 2017, con un precio de $999, parecía que los precios de los celulares solo aumentarían. Es un alivio que el Pixel 4A no solo sea mejor que su predecesor, sino también más barato.

¿Entonces por qué pagarías $800 por el Pixel 4 si el Pixel 4A, por menos de la mitad del precio, también es muy bueno con excepción de algunas características superfluas?

La respuesta clara: solo los entusiastas de los dispositivos electrónicos deberían pagar un precio más alto por la tecnología de punta.

El resto de nosotros ahora tenemos la opción de ahorrar.