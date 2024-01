Siete trucos para aprovechar al máximo tu teléfono Android

Hace mucho tiempo solo teníamos computadores de escritorio. Los primeros tenían numerosas limitaciones. Por ejemplo, muchos no tenían ni siquiera disco duro; se guardaba la información en diskettes. Las pantallas eran en blanco y negro y de tubo de rayos catódicos; o sea que ocupaban más lugar que un horno microondas. No había Windows ni tampoco mouse. Audio, no. Aceleración de video, no. Internet, no.