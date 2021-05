El Puerto Rico Information Technology Cluster (PRITC), anunció que este viernes, 14 de mayo de 2021, celebrará por primera vez de forma virtual, su evento cumbre: CIO & IT Leadership Virtual Conference. Esta conferencia se ha destacado por ser la plataforma principal más importante y concurrida de la industria de informática en la isla.

Uno de los temas principales es cómo muchas industrias, tanto a nivel local como internacional, se beneficiaron de la tecnología al poder agilizar los procesos de trabajo en las compañías durante la pandemia al proveer un mejor alcance y accesibilidad a los empleados y patronos.

Ejemplo de este tema es el propio evento el cual, gracias a los avances en la tecnología, por este año se decidió transicionar de presencial a virtual con el fin de que todas las personas, compañías y presentadores principales quienes en años anteriores habían participado del mismo, puedan hacerlo y disfrutarlo de forma segura, ágil e innovadora. Así lo reiteraron Antonio Sosa-Pascual, y el ingeniero Juan Carlos Chipi, encargados de llevar las riendas del PRITC como copresidentes.

“Al haber tenido que posponer este evento el año pasado ya que coincidió con el inicio de la pandemia, decidimos que, para este año, si las condiciones no estaban aptas para hacerlo presencial, lo realizaríamos de forma virtual poniendo en práctica las tecnologías que tanto hablamos y discutimos en eventos como este”, sostuvo Sosa-Pascual.

Por su parte, Chipi añadió que “esta modalidad nos dio la oportunidad de explorar y analizar otros temas que estaremos discutiendo en esta conferencia. Por eso incluimos a importantes figuras del sector público entre los que se destaca el Chief Executive Officer de Invest Puerto Rico, Rodrick T. Miller quien estará presentando el panel ‘Economic Development & Emerging Tech Trends in Puerto Rico’: ‘How Emerging Tech Trends can Motor Puerto Rico’s Economic Development. De igual forma, participará el designado Chief Innovation & Information Officer del Gobierno de Puerto Rico, Enrique Volckers con el panel ‘Digital Government’ y el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia”.

Del sector privado contarán con la participación de Miri Rodríguez, Head of Global Intership Program de Microsoft con el tema “Empathy: Rise Against the Machine”. También contarán con el panel de telecomunicaciones: “The Impact of the Pandemic on the Telecommunications Infraestructure in Puerto Rico” moderado por Eduardo Díaz, presidente del Puerto Rico Broadband Taskforce. En el mismo participarán el CEO de Liberty Puerto Rico, Naji Khoury y el Engineering and Planning Director de WorldNet Puerto Rico, Eduardo Santos.

Entre los temas más destacados por otros “keynote speakers” de la industria de la tecnología se encuentran: “Artificial Intelligence the Keystone of Digital Transformation” por Carlos Meléndez, COO de Wovenware; “Security and Resilience of The Internet Ecosystem” por Norberto Cruz Córdova, Presidente de Internet Society Puerto Rico Chapter; “Microservices: What You Need To Know” por Isaías Martínez de Cloud Architect Intech; “Anatomy of a Cyber Attack” por Carlos Pérez de Practice Lead, TrustedSec; “Puma Pay / Shell Pay Success Stories: Seize the Moment: Fast Application Development in Times of Crisis”, por Arnaldo Rivera, Presidente de Artisoft Laboratories; y “Google Research -Combinig IT Savvy, Great Management and Coaching” por Chris Ranney, Executive Coach de BetterManager, entre otros.

Otro de los atractivos que ofrecerá esta conferencia es la inclusión de la academia en tres paneles principales. Según explicó Chipi, “a principio de año se llevó a cabo la convocatoria del ‘Call for Papers’ para promover de una forma más creativa y dinámica la presentación de trabajos de rigor académico y profesional. Recibimos sobre 15 presentaciones de los cuales se escogieron ocho y se estarán presentando en los paneles. Entre estos se encuentra el panel: ‘Smart Cities and GIS Technologies in Puerto Rico’, ‘Knowledge Economy’ y ‘Data Science’”. También participarán en el panel de “Health IT”, Juan Jose Díaz, CIO de MCS; Pedro Aponte Gil De La Madrid, CIO de Triple S y Juan Arill, VP Technology de MMM Healthcare.

Por último, se estarán entregando los PR IT Innovation Awards a las compañías ganadoras. Estos son los únicos premios que galardonan la labor de individuos y de compañías más destacadas dentro de la industria de la tecnología de informática en la Isla. Este es el tercer año que se celebran estos premios y el año que más participación de compañías ha habido. El fin de estos premios es lograr mantener la industria productiva y competitiva. La industria de la TI en la Isla está posicionada como una de las de mayor crecimiento y desarrollo económico, y cada día son más las empresas que continúan desarrollándose en este campo.

Finalmente, Sosa-Pascual exhortó a todos los interesados en participar de este evento y a que se continúe el apoyo a la industria. “Es importante que todas las compañías de la industria de informática en la isla continúen apoyando eventos como el CIO & IT Leadership Conference, ya que es el foro preferido del sector año tras año para dialogar sobre dónde estamos y hacia dónde vamos, y cómo afinamos nuestras estrategias para contribuir al desarrollo económico de la Isla. Por eso hacemos un llamado a todos los interesados en ser parte de esta discusión a que se den cita de forma virtual el próximo viernes, 14 de mayo y sean parte del cambio tecnológico y económico”.

Las personas interesadas en conocer más sobre los temas a discutirse durante el evento y cómo pueden registrarse para participar del mismo pueden acceder el portal www.puertoricoisit.com. El evento comenzará a las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.