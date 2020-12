Dicho de manera sutil, el año 2020 fue difícil. Más que nunca, este año recurrimos a nuestra tecnología personal para darnos un respiro, mantenernos sanos y seguir conectados con la gente que nos importa.

Las aplicaciones de videochat se convirtieron en herramientas de trabajo cruciales. Después de que los gimnasios cerraron, las aplicaciones de entrenamiento virtual se transformaron en productos imprescindibles. Las bicicletas eléctricas y los monopatines, que alguna vez fueron una fuente de frustración, tuvieron su momento cuando la gente buscó alternativas al transporte público y a los servicios de transporte privado.

A continuación, te presentamos la tecnología que mejoró en el 2020.

Aplicaciones de videochat

“¿Ya me escuchas?” Antes de la pandemia, muchos de nosotros odiábamos hacer reuniones por videollamada. La calidad del video y el audio a menudo era defectuosa y tenía retrasos, y mucha gente no sabía silenciar sus micrófonos cuando no estaban hablando.

Luego, en las primeras etapas de la pandemia, Zoom apareció en primera plana, por razones buenas y malas. Cientos de millones de nosotros, desesperados por mantenernos en contacto con amigos y colegas, nos inscribimos al servicio de videoconferencia para virtualizar nuestras reuniones de oficina, aulas, de cocteles y sesiones de yoga. Pero a medida que Zoom aumentó su popularidad, notamos muchas brechas en la seguridad, que permitían a los bromistas practicar el llamado “Zoombomb”, es decir, obtener acceso no autorizado a las sesiones de video de la gente, entre otras fallas.

Había un resquicio de esperanza en los fracasos de Zoom: creó la necesidad de alternativas más sólidas.

Durante el último año, muchas aplicaciones de videoconferencia han mejorado significativamente. Google hizo importantes mejoras en Meet, que permite realizar videochats con cientos de participantes; Microsoft y Cisco también están revisando sus productos de videochat, Teams y Webex. Zoom, que sigue siendo objeto de escrutinio, ha solucionado algunos de sus problemas de seguridad.

A este ritmo, es probable que muchos de nosotros sigamos utilizando las videollamadas para muchas de nuestras tareas, incluso después de que la vida vuelva a la normalidad.

Tecnología para hacer ejercicio

Aunque dispositivos ponibles como Fitbits y Apple Watch han sido populares durante años, muchas de sus aplicaciones son todavía incipientes. Contar los pasos se vuelve tedioso. El seguimiento del sueño con tecnología ponible es inexacto, y los datos pueden aumentar tu ansiedad y mantenerte despierto por la noche. Tampoco está claro si será útil la función de monitoreo de oxígeno en la sangre del nuevo Apple Watch.

Pero ahora que los gimnasios están cerrados, nos vimos forzados a encontrar maneras de mantenernos en forma en casa.

Peloton, una marca conocida por sus bicicletas de ejercicio y caminadoras costosas, se volvió la compañía que disfrutó de la atención comercial generalizada. Sus videos de entrenamiento guiados, que no requieren los aparatos de Peloton, están tan bien producidos que son un sólido sustituto de un entrenador real. Apple lanzó este mes una aplicación rival: Fitness+, un servicio de suscripción exclusivo para los propietarios de Apple Watch, con videos de tan alta calidad como los de Peloton.

Este año marcó un punto de inflexión para la tecnología de la salud: estamos teniendo acceso a productos que realmente pueden hacernos más saludables. Eso no es un truco.

Monopatines eléctricos

Antes de 2020, los monopatines eléctricos a menudo provocaban animosidad. Compañías tecnológicas como Bird inundaron las calles de la ciudad con monopatines electrónicos que la gente podía alquilar a través de aplicaciones. Pero las ciudades no estaban preparadas con regulaciones para los vehículos de dos ruedas. Como resultado, mucha gente los usaba y estacionaba ilegalmente en las aceras, lo cual ponía en peligro a los peatones y a las personas con discapacidades.

Este año, las cosas cambiaron. En algunos estados, como California y Nueva York, se han establecido regulaciones para que los monopatines sean seguros de conducir. Incluso, en Puerto Rico también se regularon. Y después de que los funcionarios de gobierno desalentaron a los viajeros de tomar el transporte público para ir al trabajo en los primeros días de la pandemia, las bicicletas eléctricas y los monopatines encontraron su momento. Muchos de nosotros hemos descubierto que es un placer conducir vehículos eléctricos de dos ruedas y que además son amigables con el medio ambiente. Lo más importante es que mantienen a la gente alejada de los autos.

La única desventaja es que las bicicletas eléctricas de alta calidad han tenido tanta demanda que tenías suerte si podías encontrar una disponible.