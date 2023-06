La Agencia Federal de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA) confirmó al portal CNN.com que múltiples agencias del gobierno federal han sido atacadas, presuntamente, por una organización de cibercriminales con sede en Rusia aprovechando una vulnerabilidad en un programa para transferir archivos ampliamente utilizado.

Eric Goldstein, el director adjunto de Ciberseguridad de CISA, explicó que el programa MOVEit es el objeto de los ciberataques perpetrados, presuntamente, por el grupo Cl0p, quienes han utilizado el ransomware del mismo nombre para ejecutar ataques en múltiples países. MOVEit es una aplicación que permite transferir archivos, de manera cifrada (encrypted) mediante el estándar de comunicación FTP (File Transfer Protocol).

MOVEit es utilizado en varias agencias federales, al igual que en hospitales, instituciones bancarias, empresas de tecnología y en muchos departamentos de informática (IT). El ataque se aprovecha de una vulnerabilidad no conocida (un zero day exploit) para inyectar código malicioso mediante el lenguaje SQL (Structured Query Language) que forma el cimiento para la creación y manipulación de bases de datos.

PUBLICIDAD

“CISA provee apoyo a varias agencias federales que han experimentado penetraciones mediante el programa MOVEit. Estamos trabajando de manera urgente para entender el impacto y para asegurarnos de remediar la situación lo antes posible”, resaltó Goldstein mediante declaraciones escritas provistas a CNN.com.

El programa MOVEit también es utilizado por cientos de empresas privadas que podrían ser vulnerables a ciberataques.

Se cree que la organización Cl0p es la responsable de la campaña de ciberataques contra agencias federales, gobiernos estatales y empresas. El grupo es conocido por solicitar millones de dólares a sus víctimas para rescatar los datos cifrados mediante ransomware. Sin embargo, las agencias impactadas no han recibido comunicaciones solicitando pagos.

Progress Software, la empresa que adquirió al desarrollador de MOVEit, Ipswitch, Inc., en el 2019, informó hoy que identificó una segunda vulnerabilidad en la aplicación que están en proceso de corregir.

CISA y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) publicaron, el pasado 7 de junio, un memorando conjunto con recomendaciones y procedimientos de mitigación que las agencias y empresas que utilizan MOVEit deben seguir para evitar ser víctimas de Cl0p. El documento sostiene que Cl0p comenzó a ejecutar ataques mediante la vulnerabilidad en mayo de este año.

La vulnerabilidad permite a una persona adquirir privilegios más altos (mayor acceso a un sistema), o acceso de administrador, a modo de ejecutar comandos como la transferencia de archivos y borrar cuentas de usuarios registrados.

El Departamento de Energía de Estados Unidos es una de las agencias que CNN.com confirmó fue víctima de un ciberataque mediante MOVEit. La agencia indicó que ya tomó los pasos necesarios para mitigar el impacto del ataque tras revelar que datos de dos entidades fueron comprometidos.

PUBLICIDAD

La Universidad Johns Hopkins y su centro hospitalario, ubicados en Baltimore, Maryland, confirmaron que datos personales y financieros pudieron haber sido robados tras ser impactados por la vulnerabilidad. Otras víctimas de Cl0p incluyen la BBC (British Broadcasting Company), la aerolínea British Airways, la empresa de productos de petróleo Shell, y los gobiernos de Minnesota, Illinois y Georgia.

Cl0p dio a las organizaciones afectadas hasta el miércoles para contactarlos a modo de discutir el pago de rescates. Sin embargo, el grupo publicó, en su portal en la dark web, que borraron los datos obtenidos de agencias del gobierno, gobiernos estatales y de cuerpos policiales.