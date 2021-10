En el mundo altamente digitalizado en el que vivimos, utilizar contraseñas para acceder a servicios en el Internet o en nuestros celulares es la orden del día. En promedio, una persona puede pasar hasta una hora de su día ingresando contraseñas en portales web o aplicaciones.

Ciertamente, recordar e ingresar contraseñas no es nada divertido, pero al considerar que gran parte de nuestra información personal está digitalizada, contar con una estrategia de seguridad cibernética sólida es prácticamente un requisito.

Existen muchas estrategias para desarrollar contraseñas difíciles de adivinar o de descifrar mediante distintas técnicas, y las recomendaciones de las mejores prácticas no han cambiado mucho: no usar la misma contraseña en múltiples servicios; desarrollar contraseñas que no usen palabras disponibles en diccionarios; que las contraseñas contengan letras, números y símbolos; y que contengan, al menos 10 a 12 caracteres, o más.

Todos estos consejos son válidos y recomendados por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, en inglés) en una serie de cuatro documentos. No obstante, una de las recomendaciones más comunes, aparte de contar con contraseñas únicas, es activar en sus cuentas lo que se conoce como autenticación multifactorial, también abreviado a 2FA, o autenticación de dos factores.

¿Es la autenticación multifactorial la mejor manera de proteger las cuentas de los servicios que utiliza en el Internet? La respuesta es complicada, pues aunque expertos en ciberseguridad recomiendan utilizar 2FA, no debe depender exclusivamente de este servicio, puesto que hay maneras de burlar la protección que ofrece.

La autenticación multifactorial funciona enviando un código único, y de 30 segundos de vida, que sirve como mecanismo para aumentar la seguridad de sus cuentas en el Internet. (Shutterstock)

¿Qué es 2FA o autenticación multifactorial?

Cuando usted visita el portal de un servicio, o intenta ingresar a una aplicación como Facebook o Instagram, entra su nombre de usuario (que suele ser el correo electrónico que utilizó para registrarse en el servicio), seguido por la contraseña que creó al registrarse.

La autenticación multifactorial añade una segunda capa de seguridad al requerir que ingrese un minicódigo de seis números (o una combinación de letras y números) que recibirá mediante un método alterno. Este minicódigo permite al servicio saber que es usted la persona que está solicitando acceso. Una vez entra el código, entonces se le permite entrar a su cuenta.

Estos códigos de un solo uso tienen una vida útil de 30 segundos; si no ingresa el código dentro de esos 30 segundos, un nuevo código es creado automáticamente que entonces debe ingresar. La expiración automática es una capa de seguridad que garantiza que el código no pueda ser reutilizado para tener acceso a sus cuentas.

Hay muchas maneras de recibir códigos 2FA. El mecanismo más común, y el más conveniente, es mediante un mensaje de texto automatizado que llega a su celular (si registró su número de teléfono al momento de crear su cuenta en el servicio). La otra manera más común es mediante el uso de una aplicación de autenticación, como Google Authenticator o Microsoft Authenticator.

Estas aplicaciones funcionan de la siguiente manera: en las opciones de seguridad del servicio con el que desea utilizar 2FA verá las instrucciones para encender el método de seguridad. Entre las alternativas para recibir los códigos podrá escoger entre mensajes de texto o mediante una aplicación de autenticación. Al seleccionar la opción de la aplicación, el portal le mostrará un código QR (los cuadros que parecen laberintos en blanco y negro). Una vez ve este código, abre la aplicación de autenticación, crea una nueva entrada y, utilizando la cámara de su celular, escanea el código QR.

2FA

Escanear el código realiza dos pasos; primero, le “dice” a la aplicación el tipo de servicio que está utilizando y, segundo, sincroniza la generación de códigos con la manera en que está configurado. De esta manera se garantiza que si un código no es utilizado en 30 segundos, el próximo que genera la aplicación funcionará con el servicio al estar en sincronía.

Una vez completa esta configuración (no debe tomar más de un minuto), y el servicio al que quiere ingresar recibe la señal de sincronización, le pedirá que ingrese el código que ve en la aplicación. Si todo transcurrió sin problemas, ingresará el código y el servicio lo aceptará. De ahora en adelante, cada vez que entre su nombre de usuario y contraseña en la plataforma deseada, también ingresará el código 2FA, ya sea mediante mensaje de texto o mediante la aplicación, para entrar a la cuenta.

Existe una tercera manera de recibir o generar códigos, y considerada la manera más segura, que es mediante una “llave” física. Estos tokens, como el Yubikey de Yubico, el Fido de Thetis y el Titan de Google, son piezas con conexiones USB y/o transmisores NFC (comunicación inalámbrica cercana) que, una vez las asocia a las cuentas que apoyan estas llaves físicas, utilizan los códigos generados por estos dispositivos para otorgar acceso.

La última manera, obligatoria para los dueños de dispositivos Apple y opcional para personas con celulares Android, es el utilizar su dispositivo como la “llave” física. En el caso de Apple, si tiene dispositivos registrados en su cuenta, la empresa enviará el código a los dispositivos registrados si intenta ingresar a su cuenta mediante la Internet. Si ingresa a un servicio de Apple dentro de su dispositivo, recibirá una notificación en los equipos registrados preguntándole si desea dar acceso. Solo presiona sí o no y listo.

Google usa un mecanismo similar en el sentido de que si tiene un móvil registrado en su cuenta, y la cuenta está configurada en el móvil, cualquier intento de entrar a su cuenta por un navegador enviará una notificación preguntando si es usted quien intenta tener acceso, junto con la ubicación aproximada del intento de login (Apple también muestra la ubicación física del intento de login). Al igual que con Apple, contesta sí para entrar. Con Google, este paso es opcional, pues puede escoger entre este tipo de autenticación, recibir mensajes de texto o utilizar una aplicación de autenticación.

Las ventajas y desventajas de la autenticación multifactorial

La ventaja principal de la autenticación multifactorial está en añadir una capa adicional de seguridad. Como ocurre con frecuencia, ningún servicio de Internet puede decir que nunca ha sido hackeado. Hoy día existen listas con miles de millones de nombres de usuario y contraseñas de servicios que han sufrido intrusiones.

Con la autenticación multifactorial un atacante, en teoría, no tendría acceso a sus cuentas pues no puede recibir los códigos de un solo uso, lo que le permite mantener el control de su cuenta pues, para apagar este tipo de autenticación el atacante necesitaría tener, primero, acceso total a su cuenta. Y si recibe sus códigos mediante “llaves” físicas, es prácticamente imposible que un atacante pueda reproducirlas, pues usted controla el acceso con un dispositivo físico que tiene en sus manos.

Sin embargo, ningún mecanismo de seguridad es 100 por ciento infalible: existen varios vectores de ataque diseñados para burlar la autenticación multifactorial, desde la creación de portales que imitan las páginas que vería y que le piden que ingrese el código (un ataque mediante phishing) hasta ataques de ingeniería social en el que el atacante se hace pasar por usted y llama a su proveedor de servicio para lograr que la compañía active otro celular.

De lograr esto, como le sucedió a Jack Dorsey, cofundador de Twitter, cuando fue hackeado, y si recibe sus códigos mediante mensajes de texto, el atacante recibirá los códigos sin que usted se entere. Es por esto, y por el hecho de que los mensajes de texto enviados en el formato SMS (como ocurre en muchos celulares Android) pueden ser interceptados con el equipo correcto, que el recibir estos códigos por mensajes de texto ya no es recomendado.

Inclusive si recibiera sus códigos mediante una aplicación o mediante notificaciones en su celular, su dispositivo entonces se convierte en la “llave maestra” de todas sus cuentas. Por consiguiente, si pierde su celular, o es hurtado, y no tiene una contraseña o PIN fuerte para entrar al dispositivo, la persona tendrá acceso inmediato e ilimitado a sus cuentas.

Es por estas razones que debe contar con una manera de tener acceso a sus cuentas si no puede recibir los códigos. Todo servicio que utiliza autenticación multifactorial le ofrecerá una o varias maneras de ir por encima del 2FA; esto puede consistir en generar 10 códigos de un solo uso que puede imprimir y utilizar si tuviese problemas con el sistema de autenticación (Google utiliza este mecanismo), registrar otros números de teléfono o cuentas de correo electrónico que usted controla y en los que puede recibir códigos, o mediante la generación de una contraseña de un solo uso que, al ser ingresada, apaga el 2FA.

Por consiguiente, ¡no brinque u obvie este paso; si tuviese problemas con su cuenta, son los únicos mecanismos para recobrar el control!

¿Es el 2FA la mejor manera de proteger sus cuentas?

Como indicamos al principio, es una herramienta más que debe incluir en su repertorio y no depender de ella exclusivamente.

Idealmente, lo que debe hacer para proteger sus cuentas es seguir múltiples pasos: utilizar un manejador de contraseñas como LastPass, Dashlane o 1Password que generan contraseñas únicas y largas (y que las guarda e ingresa automáticamente cuando visita el portal), prender el 2FA en las cuentas que lo apoyan y cambiar las contraseñas en servicios comprometidos.

Ningún mecanismo de seguridad es infalible, como resaltamos anteriormente, pero el 2FA añade una capa de protección adicional que debe utilizar para complementar la fortaleza de sus cuentas e información digital.