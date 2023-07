Nueva York — OpenAI, el creador del ChatGPT, y The Associated Press (AP) anunciaron el jueves un trato para que la compañía de inteligencia artificial tenga licencia sobre el archivo de noticias de AP.

“El acuerdo considera permitirá a OpenAI tener licencia sobre parte del archivo de texto de AP, mientras que AP aprovechará la tecnología y la experiencia en productos de OpenAI”, dijeron las dos organizaciones en un comunicado conjunto.

El precio del acuerdo, con vigencia por los próximos dos años, no fue revelado.

Mediante el acuerdo, OpenAI tendrá acceso a los archivos de noticias de The Associated Press desde el 1985 hasta el presente. Esto representa cientos de miles de historias que OpenAI utilizará para “entrenar” los modelos lingüísticos que utilizan herramientas como ChatGPT.

Aunque no se ofrecieron detalles adicionales sobre el acuerdo, se cree que The Associated Press recibirá, a cambio, acceso a la tecnología propietaria de OpenAI.

The Associated Press comenzó a integrar aspectos de inteligencia artificial en sus operaciones desde el 2014, convirtiéndose en una de las primeras organizaciones de noticia en adoptar la tecnología. De momento, The Associated Press utiliza la inteligencia artificial para automatizar la creación de historias sobre informes de ingresos de corporaciones. La agencia, además, utiliza la inteligencia artificial para ayudar en la traducción de sus historias al español, y también aprovecha los sistemas para automatizar la creación de box scores de deportes como el baloncesto y el béisbol.

OpenAI y otras empresas tecnológicas deben recurrir a grandes cantidades de trabajos escritos, como libros, artículos de noticias y charlas en redes sociales, para mejorar sus sistemas de inteligencia artificial conocidos como grandes modelos lingüísticos. El lanzamiento el año pasado de ChatGPT ha desencadenado un boom de productos de “inteligencia artificial generativa” capaces de crear nuevos pasajes de texto, imágenes y diversos productos multimedia.

Estas herramientas han suscitado preocupación por su propensión a producir falsedades que son difíciles de advertir debido al gran dominio que tiene el sistema de la gramática y el lenguaje humano. También han planteado dudas sobre hasta qué punto se debe compensar a las organizaciones de noticias y a otras personas cuyos escritos, obras de arte, música u otros trabajos se utilizaron para “entrenar” los modelos de inteligencia artificial.

Junto con las organizaciones de noticias, los autores de libros han pedido una compensación por el uso de sus obras para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Más de 4,000 escritores —entre ellos Nora Roberts, Margaret Atwood, Louise Erdrich y Jodi Picoult— firmaron a finales del mes pasado una carta dirigida a los directores ejecutivos de OpenAI, Google, Microsoft, Meta y otros desarrolladores de inteligencia artificial en la que los acusaron de prácticas explotadoras en la creación de chatbots que “imitan y regurgitan” su lenguaje, estilo e ideas. Algunos novelistas y la comediante Sarah Silverman también han demandado a OpenAI por infracción de derechos de autor.

“Nos complace que OpenAI reconozca que el contenido noticioso basado en hechos y apartidista es esencial para esta tecnología en evolución, y que respete el valor de nuestra propiedad intelectual”, dijo Kristin Heitmann, vicepresidenta senior y directora de ingresos de AP, en una declaración escrita. “La AP apoya firmemente un marco que garantice la protección de la propiedad intelectual y que los creadores de contenidos reciban una compensación justa por su trabajo”.

Las dos compañías dijeron que también están examinando “casos de uso potencial para la inteligencia artificial generativa en productos y servicios de noticias”, aunque no dieron detalles. OpenAI y la AP “creen en la creación y uso responsable de estos sistemas de IA”, señala el comunicado.