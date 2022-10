Navegar en modo incógnito nos da la sensación que nuestro paso por la web va a ser bastante privado, y efectivamente es lo que cualquier usuario esperaría. Sin embargo, la verdad es bastante distinta, al menos cuando lo hacemos por Google Chrome.

No es ningún secreto que Google vive de recolectar nuestros datos para mostrar publicidad contextual. Y, en el caso del modo incógnito del navegador de la firma tecnológica, tiene poco de incógnito y realmente no te protege de mucho.

En realidad, esto es algo que desde hace tiempo se conoce, sin embargo, lo que es nuevo es que ni siquiera los empleados de la compañía están muy conformes.

Tan es así, que los propios miembros de la plantilla llevan tiempo quejándose de los confusos términos del ‘modo incógnito’, que para ellos no explican claramente lo que hace esta tecnología.

Incluso, de acuerdo al portal tecnológico Xataka, Lorraine Twohill, directora de marketing en Google, escribió un correo a Sundar Pichai, CEO de la empresa, para pedirle “hacer el modo incógnito realmente privado”.

El mensaje se ha desvelado como parte de una demanda registrada contra Google por este tema.

Twohill explicaba a su jefe: “Estamos limitados en cuanto a la fuerza con la que podemos comercializar [el Modo] Incógnito porque no es verdaderamente privado”.

Por otro lado, se sabe que en un chat de 2018 un empleado compartía un informe que demostraba que los usuarios no entienden realmente cómo funciona el modo Incógnito y no saben que no protege su privacidad. Por lo que el empleado de Mountain View pedía “dejar de llamarlo incógnito y parar de usar un icono con un espía” como imagen oficial.

Google sí avisa de estas condiciones

El respaldo de Google ante las críticas es que, al abrir una nueva ventana en modo incógnito en su navegador, se muestra a los usuarios qué hace y qué no hace esta herramienta, el detalle es que para conocer bien las especificaciones hay que darle clic al enlace de “más información”.

En una sección de dicho enlace, se deja claro que en este modo se sigue recolectando información de forma idéntica a un modo normal de navegación.

Bajo el título “Qué no hace el modo de incógnito” se explica que, entre otras cosas, el navegador no hace lo siguiente: “Evitar que los sitios web que visitas publiquen anuncios basados en tu actividad durante una sesión de incógnito. Una vez que cierres todas las ventanas de incógnito, los sitios web no podrán mostrarte anuncios basados en la actividad que has realizado durante la sesión que has cerrado”.

¿De qué sí nos protege el Modo Incógnito de Google?

La idea del modo incógnito es evitar que se guarden los datos de nuestra actividad en nuestro dispositivo ni en una cuenta en la que no hayamos iniciado sesión.

Por ejemplo, si queremos comprarle un regalo a algún familiar que use nuestro mismo dispositivo y, obviamente, no queremos que se entere de nuestra búsqueda o para pasar desapercibido antes búsquedas embarazosas, por eso para muchas personas es simplemente conocido como ‘modo porno’.