El presidente del conglomerado de medios WarnerMedia, empresa dueña del canal de televisión por cable HBO, confirmó hoy, jueves, que ofrecerán, en algún momento de este año, una suscripción más barata para su servicio de streaming, HBO Max, que debutó a finales de 2020.

Jason Kilar anunció que la compañía ya trabaja en desarrollar y ofrecer un plan más económico que abarataría parte de los costos mostrando anuncios a los usuarios.

La única suscripción disponible para HBO Max en estos momentos es de $15 mensuales, pero Kilar no mencionó el precio del nuevo plan más barato, la fecha en que estará disponible o la cantidad de anuncios que un usuario recibirá por sesión.

“Resulta que la mayoría de las personas en el planeta no son ricas. Si logramos despertar y ver la realidad actual, y usamos el precio para hacer las cosas con mayor elegancia mediante anuncios para reducir el precio, pienso que sería fantástico para los fanáticos”, sostuvo Kilar durante su participación en una conferencia virtual del banco de inversiones y servicios financieros Morgan Stanley.

WarnerMedia anunció, en diciembre del año pasado, que todas las películas de sus estudios estrenarían, simultáneamente, en los cines y en HBO Max sin costo adicional. La primera película que la empresa ofreció bajo su plan para mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19 fue “Wonder Woman 1984”, que estuvo disponible en el servicio por cerca de un mes.

Otras películas que debutaron en HBO Max y cines incluyen “The Little Things”, “Judas and the Black Messiah” y “Tom & Jerry”. En los próximos meses también estrenarán “Godzilla vs. Kong”, el reboot de “Mortal Kombat” y la versión de “Justice League” editada por Zack Snyder, un filme de cuatro horas que llegará al servicio el 18 de marzo.