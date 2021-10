Una nueva controversia se ha ceñido sobre Facebook tras hacerse pública la colaboración de 17 organizaciones de noticias en una investigación de un gran número de documentos internos de la empresa obtenidos por la analista de datos Frances Haugen, conocida como “whistleblower” o denunciante anónima de Facebook.

El nombre del proyecto: Facebook Papers.

El lanzamiento de los Facebook Papers este lunes se da luego de la publicación de informes similares por The Wall Street Journal, extraídos de los mismos documentos, así como la aparición de Haugen en el programa de CBS “60 minutes” y su testimonio del pasado 5 de octubre ante el Congreso de Estados Unidos.

Los documentos son versiones redactadas de las divulgaciones que Haugen ha realizado durante varios meses a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, alegando que Facebook estaba priorizando las ganancias sobre la seguridad y ocultando su propia investigación a los inversores y al público.

Las denuncias cubren varios temas, desde los esfuerzos de la empresa para seguir aumentando sus usuarios y cómo sus plataformas pueden hacer daño a menores de edad, hasta su alegado rol en la incitación a la violencia política.

Estos documentos también forman parte de la investigación del Congreso.

Entre los medios que forman parte del consorcio estadounidense están The Associated Press, The Washington Post y CNN. Este último describió la investigación como posiblemente la crisis más grande en los 17 años de historia de la empresa.

Un consorcio separado de medios de comunicación de Europa también tuvo acceso a los documentos. Las organizaciones noticiosas parte de la investigación decidieron en conjunto la fecha y hora de publicación. Se espera que la publicación de los hallazgos de los Facebook Papers se extienda por las próximas semanas.