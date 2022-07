A pesar de que existe desde 2020, la popularidad de la aplicación de fotos BeReal explotó recientemente al punto de colocarse al tope de descargas para móviles iOS la semana pasada.

¿De qué se trata esta red social que se presenta como lo contrario a Instagram? Según lo resume la propia compañía, creada en Francia hace dos años, la idea central es “descubrir cómo tus amigos son realmente en su vida diaria”, sin filtro ni montaje.

“Todos los días, a diferentes horas, todo el mundo recibe simultáneamente una notificación para capturar y compartir una foto en dos minutos”, indica BeReal.

En esa breve ventana, cuando el usuario hace clic, las cámaras del móvil captan a la vez un selfie con el lente frontal y una foto con la cámara trasera. Si al usuario no le gusta el resultado, puede intentarlo otra vez, pero sus contactos verán cuántas veces lo hizo. La idea es que los amigos sepan no solo cómo la persona lucía ese día, sino también qué lo rodeaba.

PUBLICIDAD

¿Qué pasa si no publica o no está disponible cuando recibe la notificación? No tiene acceso a ver las capturas de los demás usuarios, hasta que publique la suya, que será rotulada como tardía.

BeReal incorpora herramientas de privacidad que han probado ser exitosas y atractivas para el público más joven, como en Snapchat. Esto incluye que las fotos compartidas solo sean visibles por 24 horas y que también se reciban notificaciones de quién hizo captura de pantalla (snapshot).

Además, en los términos de servicio, BeReal hace hincapié en que “la información que provees debe corresponder con tu propia identidad y no puede ser falsa ni errónea”.

También insta a notificar a la empresa si un usuario entiende que alguien más está usando su cuenta sin autorización o usurpando su identidad.

¿Por qué se ha registrado un pico en popularidad ahora? Según medios especializados, todo apunta a que el tropel de nuevos usuarios ha salido de la red social de videos TikTok, donde publicaciones que mencionan a BeReal se han tornado virales.

Para finales de la semana pasada, la firma de monitoreo de aplicaciones Sensor Tower indicó que BeReal había superado las 20 millones de descargas entre las plataformas iOS y Android. Según la misma fuente, Estados Unidos se ha convertido en el principal mercado de la aplicación, con cerca de 35% de sus usuarios activos, seguido por Gran Bretaña con 17% y Francia con 10%.