La cuenta de Twitter del rapero y empresario Ye, anteriormente conocido como Kanye West, fue suspendida permanentemente la madrugada del viernes después de que publicó una imagen de una esvástica fusionada con la Estrella de David.

El nuevo dueño y director general de Twitter, Elon Musk, confirmó la suspensión en un tuit en respuesta a una publicación de Ye de una foto poco favorecedora del multimillonario, que Ye llamó su “último tuit”. Entre octubre y noviembre, Instagram también suspendió a Ye de la red social, por segunda ocasión, tras publica mensajes despectivos hacia la comunidad judía.

“Hice lo mejor que pude. A pesar de ello, volvió a violar nuestra norma contra la incitación a la violencia. La cuenta será suspendida”, tuiteó Musk.

Ye ha hecho varios comentarios antisemitas en las últimas semanas, incluido elogios a Adolfo Hitler en una entrevista con el teórico de la conspiración Alex Jones el jueves. Los comentarios de Ye llevaron a su suspensión de las plataformas de redes sociales, su agencia de talentos lo dejó y compañías como Adidas cortaron lazos con él. El fabricante de ropa deportiva también ha abierto una investigación sobre su conducta.

En sus últimos tuits antes de ejecutarse la suspensión de su cuenta, el artista publicó el diseño de la Estrella de David que se asemeja a una esvástica, al igual que mensajes de texto intercambiados con Musk quien, en el pasado, ha calificado a Ye como “un amigo”.

Ye, quien podría estar lidiando con problemas severos de salud mental, en especial desde que se divorció de Kim Kardashian, también publicó un mensaje de texto de Musk: “Lo lamento pero has llevado (esto) demasiado lejos. Esto no es amor”. El rapero luego le contestó “¿Quién te convirtió en la persona que juzga?”.

Jason Calacanis, un inversionista contratado por Musk para ejecutar cambios en la red social, tuiteo que “las reglas son las reglas”. No obstante, Musk, fundador de las empresas Tesla y SpaceX, ha permitido el regreso a Twitter de simpatizantes nazis a quienes, inclusive, ha otorgado la marca de cotejo que identifica una cuenta como verificada.

La compañía de ropa y calzado deportivo Adidas culminó su acuerdo comercial con Ye el 25 de octubre, luego que el artista realizó múltiples comentarios antisemitas y racistas. Acto seguido, otras compañías como Gap y Foot Locker también removieron de sus tiendas la ropa y calzado diseñado por el rapero. Los productos diseñados por Ye generaban miles de millones de dólares para Adidas.

En semanas recientes, varios exempleados de Ye lo acusaron de comportamiento misoginista y de mostrar vídeos pornográficas y fotos íntimas de Kardashian durante reuniones para el diseño y desarrollo de productos para Adidas.

Como si fuera poco, Ye acudió a una entrevista de tres horas con Jones el pasado jueves en el que, entre otras cosas, dijo que “ve cosas buenas sobre Hitler”.

“Amo a todos por igual, y los judíos me dirán... ‘puedes amarnos, y puedes amar lo que haces con los contratos, y puedes amar lo que estamos haciendo con la pornografía. Pero esta persona (Hitler) que inventó las carreteras, que inventó el micrófono que uso como músico... no puedes decir que esta persona nunca hizo algo bueno, y no lo voy a permitir. No voy a permitir las clasificaciones; todo ser humana tiene algo de valor que aportar o que aportó. ¡En especial Hitler!’”, resaltó el rapero que apareció en cámara con su cara cubierta con una máscara negra.

No existe evidencia alguna de que Hitler inventó las carreteras y los micrófonos.

“No me gusta que la gente añada ‘malvados’ al lado de la palabra nazis. Amo al pueblo judío, pero también amo a los nazis. Es tiempo de promover el amor.. amo a Hitler y también amo a los sionistas”, añadió.

Además, el jueves se anunció que Ye ya no compraría el sitio de redes sociales de tendencia derechista Parler.

Ye ofreció comprar Parler en octubre. En ese momento, Ye y Parlement Technologies, propietaria de Parler, dijeron que la adquisición se completaría en los últimos tres meses del año. El precio de venta y otros detalles no fueron revelados.

“Esta decisión se tomó en interés de ambas partes a mediados de noviembre”, dijo Parlement Technologies en un comunicado el jueves. “Parler continuará buscando futuras oportunidades de crecimiento y la evolución de la plataforma para nuestra vibrante comunidad”.

Parler es una pequeña plataforma en el espacio emergente de aplicaciones sociales libertarias, de extrema derecha que prometen poca o ninguna moderación de contenido para eliminar el discurso de odio, el racismo y la desinformación, entre otros contenidos objetables.

Parler se lanzó en agosto de 2018, pero comenzó a tomar impulso hasta 2020. Se desconectó en enero de 2021 por sus vínculos con la insurrección en el Capitolio a principios de ese mes. Un mes después del ataque, la plataforma anunció un relanzamiento, pero no volvió a Google Play hasta septiembre de este año.