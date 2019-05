Año con año, las grandes empresas tecnológicas dan a conocer lo que les espera a los usuarios con sus nuevos productos o actualizaciones.

Sin embargo, ninguna de estas compañías está completamente protegida contra las filtraciones en redes sociales, y terminan siendo víctimas de usuarios que revelan adelantos de dichos productos.

Y aunque son varias las personas que filtran la información en sus cuentas, no siempre los datos resultan verdaderos y terminan propagando rumores. Pero hay una persona que acierta con sus revelaciones y se ha convertido en la pesadilla de plataformas como Facebook e Instagram.

Se trata de una joven de 23 años llamada Jane Manchun Wong, una blogger de tecnología quien desde su cuenta en Twitter @wongmjane, ha filtrado adelantos de actualizaciones, como el nuevo servicio de citas de Facebook, Daiting.

Facebook Dating will allow connecting and showing Instagram on dating profile pic.twitter.com/AAjQFI9Pw0 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 12 de abril de 2019

De igual manera, descubrió que Airbnb estaba probando una nueva función que alertaba a los anfitriones en el sitio web cuando los aviones de sus invitados aterrizaban de manera segura.



Y fue también ella quien reveló, antes de tiempo, que Instagram comenzaría a experimentar con imágenes de perfil de realidad aumentada.

En una entrevista con el South China Morning Post reveló que uno de sus primeros experimentos fue manipular un programa de software que calculaba la velocidad de escritura.

Al cambiar el código JavaScript, logró salir primera en una competencia escolar de mecanografía.

Actualmente, ella se dedica a informar fallas de seguridad a las compañías antes de que un hacker pueda acceder a su software.