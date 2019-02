Los problemas continúan para Facebook. A menos de 24 horas de que se revelara que la compañía de Mark Zuckerberg pagó a algunas personas para poder instalar una aplicación que monitoreaba toda la actividad en su teléfono, las consecuencias ya comenzaron.

En este caso fue Apple la que decidió actuar, y retiró todos los permisos para probar las distintas aplicaciones de Facebook, lo que le impide distribuir apps internas en iOS sin pasar por el proceso de revisión de la App Store.



Se trata de una acción sin precedentes que ha dejado a miles de empleados de Facebook sin acceso a varias aplicaciones que no estaban públicamente disponibles en la App Store, desde versiones antiguas de Facebook, Instagram y WhatsApp, hasta versiones de prueba de futuras actualizaciones, pasando por aplicaciones de uso interno, como un servicio para el transporte de los empleados.

“Facebook confirma que todas sus aplicaciones internas de iOS son solo para empleados están fuera de servicio. Dicen que están tratando de negociar con Apple en este momento", señaló a través de Twitter la reportera de Bloomberg Sarah Frier.

Todo se debe a que la empresa de Zuckerberg violó la política de privacidad y los términos del Developer Enterprise Program, es decir, el programa que le permitía a Facebook distribuir de forma interna versiones preliminares de ciertas aplicaciones o incluso aplicaciones normales que solo estaban disponibles para sus empleados.

Ni siquiera Apple revisa esas aplicaciones, ya que están reservadas para uso interno de una empresa y no para el público general.

Según revela el sitio The Verge, Facebook está tratando este asunto como un problema crítico, y ahora tendrá que usar otro certificado para distribuir sus aplicaciones. Todo lo que decida subir a la App Store será revisado minuciosamente por Apple antes de estar disponible para su descarga.