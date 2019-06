Finalmente llegó el día ansiado para Apple, y dio inicio su conferencia de desarrolladores, mejor conocida como WWDC19.

Tal como se esperaba, en el evento, que se desarrolla del 3 al 7 de junio en San José, California, se presentó iOS13, es decir, la próxima versión de su sistema operativo, la cual era esperada por muchos al ser la primera que presenta Dark Mode (modo oscuro).

Esto permite no solo que el uso del dispositivo sea más cómodo en condiciones de baja luminosidad, sino también ahorrar batería en los teléfonos con pantalla OLED, tales como el iPhone X, XS y XS Max.

De acuerdo con Craig Federighi, el ejecutivo encargado de presentar iOS13, los teléfonos y tabletas con este sistema operativo abrirán hasta dos veces más rápido las apps, además de que será hasta un 30% más rápido el desbloqueo con Face ID.

Según se anunció en el primer día de la WWDC19, el nuevo sistema operativo será probado primero por los desarrolladores en una versión beta, luego habrá una beta pública y, una vez que esté listo, iOS 13 llegará para todos en el otoño de este año.

Una de las mayores novedades del nuevo sistema operativo es la galería, ya ahora utilizará inteligencia artificial para remover las fotos duplicadas, presentarte las mejores fotos tomadas y otras medidas para encontrar tus fotos más rápido.

De igual manera, la compañía presentó "Sign in with Apple", una alternativa para registrarse en diversas aplicaciones, similar a "Log in with Facebook" o "Sign in with Google".

A diferencia de estas opciones, Apple no compartirá tu información personal con las aplicaciones a las que te registres.

Por otra parte, la compañía anunció que su reloj inteligente, el Apple Watch, tendrá a partir de ahora acceso a la App Store de forma autónoma.

Además, la última versión del sistema operativo del reloj inteligente también permitirá el uso de aplicaciones que han sido desarrolladas específicamente para el dispositivo, y que no requieren estar vinculadas a un teléfono, por lo que los usuarios podrán comprar e instalar aplicaciones directamente desde Apple Watch.