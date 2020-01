Este martes se celebró el Día Internacional de de la protección de datos personales, motivo por el cual la compañía Google compartió una serie de recomendaciones para que los usuarios puedan mantener a salvo su información.

1. Mantén tus contraseñas seguras

El Administrador de contraseñas en tu cuenta de Google te ayuda a recordar y almacenar de forma segura contraseñas fuertes para todas tus cuentas en línea. Con la Revisión de contraseña, un clic te dejará saber si alguna de tus contraseñas es débil, si las has reutilizado en varios sitios o si descubrimos que se ha visto comprometida en una filtración de datos por parte de terceros, y te daremos el enlace para cambiarla.

2. Deja que Google elimine automáticamente tus datos del historial

Con la eliminación automática para el historial de ubicaciones y tu actividad web y de aplicaciones , así como el historial de YouTube, puedes elegir que Google elimine automáticamente tu historial de actividad y ubicaciones cada 3 ó 18 meses. También puedes controlar qué datos se guardan en tu cuenta mediante controles fáciles de activar y desactivar en tu cuenta de Google, e incluso eliminar tus datos por fecha, producto y tema.

3. Navega por la web de forma segura con Chrome

La navegación segura en Chrome te protege automáticamente de anuncios maliciosos y te advierte antes de visitar sitios peligrosos o descargar archivos sospechosos. Si usas Chrome, las protecciones de contraseña se incorporan automáticamente. Te avisaremos si tu nombre de usuario y contraseña se han visto comprometidos en una filtración de datos conocida cuando vayas a iniciar sesión en un sitio web.

4. Usa tus aplicaciones favoritas de Google en modo incógnito

El modo incógnito ha sido uno de nuestros controles de privacidad más populares desde que se lanzó con Chrome en 2008, y el año pasado lo agregamos a YouTube y Google Maps. Puedes encenderlo o apagarlo fácilmente tocando tu imagen de perfil.

Cuando activas el modo incógnito en Maps, tu actividad (como los lugares que buscas o para los que recibes direcciones sobre cómo llegar) no se guardará en tu cuenta de Google. Cuando desactives el modo incógnito, volverás a una experiencia personalizada de Google Maps con recomendaciones de restaurantes, información sobre tu trayecto diario y otras características personalizadas para ti.

5. Prueba los controles de privacidad con manos libres usando el Asistente de Google

También puedes administrar tu configuración de privacidad con la ayuda del Asistente. Simplemente di: "Ok Google, elimina todo lo que te dije la semana pasada" para eliminar la actividad del Asistente de tu cuenta de Google, o "OK Google, eso no era para ti", para decirle al Asistente que olvide lo que escuchó en caso de que el Asistente responda a algo que en realidad no era una pregunta o solicitud. Y para saber cómo Google mantiene tus datos privados y seguros, simplemente pregunta: "Ok Google, ¿cómo mantienes mis datos seguros?"

6. Verifica tu configuración de privacidad a lo largo de tus aplicaciones y dispositivos

El Día de la Privacidad de Datos es un buen momento para verificar tu configuración de privacidad y seguridad. Realiza la Verificación de privacidad y te guiaremos paso a paso a través de la configuración clave de privacidad. Puedes hacer cosas como elegir qué datos (como tu historial de ubicación y de búsqueda) se guardan en tu cuenta de Google o controlar qué anuncios ves. Cuando hayas terminado, dirígete a Verificación de seguridad para obtener recomendaciones personalizadas que te ayuden a proteger tus datos y dispositivos, como administrar qué aplicaciones de terceros tienen acceso a los datos de tu cuenta.

7. Controla qué anuncios de Google ves

No vendemos a nadie tu información personal y te brindamos transparencia, elección y control sobre cómo se utiliza tu información. Si tienes curiosidad acerca de por qué estás viendo un anuncio, puedes hacer clic en "¿Por qué este anuncio?" para obtener más información. Si ya no encuentras relevante un anuncio específico, puedes optar por bloquear ese anuncio utilizando el control de "Desactivar este anuncio". Además, siempre puedes controlar los tipos de anuncios que ves, o desactivar la personalización de anuncios en cualquier momento en la Configuración de anuncios.