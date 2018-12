La compañía estadounidense Boeing presentó hace unos días el BBJ 777X, un avión ejecutivo que es considerado el más grande del mundo, pero no sólo eso, también es una de las naves más lujosas que se han visto en los últimos tiempos.

La firma asegura que este modelo, que tendrá dos variantes: el 777-8X y el 777-9X, es el avión de negocios que más lejos puede llegar.

Es capaz de viajar hasta 10 mil millas, algo similar a la distancia que separa Madrid con Melbourne, y tienen una capacidad para 50 pasajeros.

El Boeing 777X también estará disponible para la aviación privada, y ya fue la sensación en la Middle East Business Aviation Association celebrada en Dubai, donde decenas de jeques quedaron impresionados con el diseño de esta nave.

Los creadores de este jet lo describen como el más grande y lujoso, y fue creado para CEO’S, mandatarios de estado, reyes o emperadores, de ahí que su tamaño sea casi el de un hotel, pues posee una cabina de poco más de 1,000 pies de longitud.

Whether it’s a BBJ MAX, BBJ 787, the new BBJ #777X or BBJ 747, #BoeingBusinessJets gives customers unmatched customization and comfort around the globe. #MEBAAShow2018 pic.twitter.com/aJiKPB0GHa