Facebook es una de las plataformas más utilizadas, sin embargo, existen algunas opciones “ocultas” que muchos no conocen.

Por eso, a continuación te presentamos este pequeño listado de funciones disponibles en la plataforma, pero que seguramente no conocías y que harán tu vida más fácil dentro de la app.

Encuentra publicaciones pasadas

Puedes ingresar a esta función en el menú de “Configuración” ubicado en la parte superior derecha en la versión de escritorio, o la opción de “Más” debajo de tu foto de perfil en móviles. En ambos casos verás un botón que dice “Ver registro de Actividad”.

Dale clic y luego en la parte superior verás un campo de búsqueda que te permitirá encontrar la información que necesitas.

Esta herramienta te ahorrará tiempo en el caso de estar buscando una publicación en específico, e incluso podrás saber en qué momento te hiciste amigo de cualquier persona que ahora se encuentra en tu lista de contactos. También puedes conocer hace cuánto tiempo te uniste a la plataforma.

Limpia tu News Feed

Facebook permite ocultar publicaciones por 30 días con Snooze. Solo toca el botón de tres puntos junto a la publicación de la persona o grupo a ocultar de tu Feed durante 30 días y, toca “Posponer”.

Optimiza el espacio que ocupa Facebook en tu celular

Para borrar el caché que ocupa Facebook en tu dispositivo, dependerá del equipo que utilices. Si tienes un dispositivo con iOS, puedes borrar la aplicación y reinstalarla.

En el caso de Android, presiona prolongadamente el ícono de la app para que se abra un pequeño menú, selecciona “Información de la Aplicación”, dirígete a “Almacenamiento” y selecciona “Borrar memoria caché”.

Cierra sesión desde cualquier lugar

Puede ser que hayas utilizado tu sesión de Facebook en un dispositivo que no es tuyo, y no recuerdes si cerraste o no tu sesión. Si piensas que otra persona puede estar utilizando tu cuenta de Facebook, puedes cerrar tu sesión desde donde te encuentres fácilmente.

Solo debes ingresar a “Configuración” y luego “Seguridad e inicio de sesión”. Ahí verás una opción llamada “Dónde iniciaste sesión”. Al ingresar en ella, verás todas las sesiones que tienes abiertas. Si ves alguna que no reconoces, haz clic en “Finalizar” actividad para cerrarla.

Música en Facebook Stories