Con más servicios de transmisión de TV que nunca, desde las recién llegadas plataformas como Disney Plus, hasta incondicionales como Netflix, los consumidores pueden sentir que finalmente la experiencia de visualización ideal está al alcance de la mano.

Los estadounidenses tienen, en promedio, tres servicios de suscripción de vídeo de transmisión continua, según un estudio reciente de Deloitte sobre las tendencias de los medios digitales.

Mientras algunos se han olvidado del servicio de cable, aproximadamente el 43% tiene suscripciones de televisión paga y de transmisión.

Sin embargo, la combinación de una variedad de servicios para obtener lo que uno quiere no siempre es perfecta. Las familias y los individuos todavía pueden encontrar un servicio que no se adapte perfectamente a sus hábitos de visualización, y esas suscripciones mensuales pueden sumarse rápidamente.

"No tiene sentido pagar por un montón de contenido que no tienes interés en ver", dijo Bruce McClary, vicepresidente de mercadotecnia de National Foundation for Credit Counseling.

Un poco de investigación sobre qué servicios son mejores para usted puede ayudar a ahorrar mucho dinero.

Para las familias

Disney está haciendo la mejor jugada para la audiencia familiar. El propietario de Disney Channel, la franquicia de Star Wars y más recientemente el negocio de entretenimiento de Fox, está apostando a que su combinación de franquicias aptas para familias y sus queridos clásicos animados, junto con la programación original, hará que el servicio Disney Plus sea irresistible para las familias, incluso si ya están suscritos a otros servicios. El servicio, que se lanzará el 12 de noviembre, costará inicialmente $7 por mes.

Para algunos niños, puede que no haya un sustituto para ver "Frozen" de Disney una y otra vez. Pero otros servicios que las familias ya pueden suscribir también tienen una gran cantidad de programas amigables para la familia.

Amazon Prime ($119 por año o $13 por mes para la membresía del programa Prime lealtad; Prime Video solo cuesta $9 al mes), Hulu ($6 a $12 por mes) y Netflix ($9 a $16 por mes) ofrecen programas para niños.

Otra opción para lospadres es HBO Now ($ 15 al mes), el hogar del clásico programa de televisión infantil "Sesame Street". Y para no gastar dinero, el canal gratuito para niños de YouTube ofrece un flujo interminable de material, aunque la calidad varía mucho.

Para los fanáticos de películas

Los fanáticos de las películas pronto tendrán que trabajar un poco más para encontrar sus cintas favoritas. A medida que Disney, Fox, Universal, Warner Brothers y otros ofrecen sus propios servicios de transmisión, eventualmente todos extraerán su contenido de Netflix. Pero los servicios de nicho están ahí para llenar el vacío.

Las películas clásicas pueden ser difíciles de encontrar en streaming. Los fanáticos de las películas sufrieron una pérdida cuando AT&T, que compró Time Warner el año pasado, decidió suspender FilmStruck, un servicio de transmisión en vivo que fue una colaboración entre Turner Classic Movies y la colección Criterion Collection.

Pero un servicio similar llamado The Criterion Channel, que ofrece 1,000 películas clásicas y contemporáneas, está avanzando para llenar el vacío. Cuesta $11 al mes o $99 por un año.

Otros servicios de transmisión basados en películas incluyen Fandor ($6 por mes o $50 por año) o Mubi ($11 por mes). Ambos ofrecen una selección variada de películas.

Aquellos con un presupuesto limitado pueden probar Kanopy, un servicio de transmisión que funciona con bibliotecas públicas y universidades para ofrecer a los titulares de tarjetas de la biblioteca la transmisión de películas de forma gratuita.

Para los aficionados al deporte

Los fanáticos de los deportes tienen más opciones de transmisión, pero cuestan más, ya que los deportes deben ser vistos en vivo. Las opciones básicas de televisión en vivo son más baratas, pero pueden no incluir canales de deportes. El servicio que elija dependerá del deporte o del equipo que desee ver.

Hay una variedad de servicios de transmisión de TV en vivo que ofrecen una amplia gama de deportes, pero recientemente han aumentado sus precios. Fubo TV ofrece más de 85 canales, incluidos los que transmiten fútbol, béisbol, fútbol y otros deportes. Cuesta $45 por el primer mes, luego $55 por mes después de eso. DirecTV Now cuesta $50 por mes para el nivel más barato. Sling TV cuesta entre $25 y $40 por mes. Hulu elevó el precio de su servicio de televisión en vivo en febrero, en $5, a $45. La PlayStation Vue de Sony cuesta entre $45 y $80 por mes. YouTube TV de Google está aumentando su tarifa mensual a $50. Se lanzó a $35 y ha elevado los precios a medida que agregó más canales.

La mayoría de los servicios de televisión en vivo ofrecen los principales canales deportivos, como Fox Sports y NBC Sports Network, así como juegos transmitidos en la red de televisión. Pero ESPN, por ejemplo, está en Hulu Live y YouTube TV, pero no en Fubo TV, por lo que los fanáticos de un equipo o deporte específico deben examinar las listas de canales de cada servicio.