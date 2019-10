La celebración de Halloween se acerca, y seguramente muchos niños querrán salir disfrazados a la calle para pedir dulces, tal como lo hacen año con año según la tradición de “trick-or-treat”.

Sin embargo, no siempre pueden acompañarlos los padres a esta aventura, aunque gracias a la tecnología, ahora es posible monitorear el trayecto desde el teléfono celular.

Es por eso que aquí te mostramos tres aplicaciones móviles que son ideales para la localización de personas, y que podrían ser la herramienta perfecta para saber dónde están los menores en esta noche de brujas:

Life360

Esta aplicación es una de las mejor calificadas, ya que funciona tanto con teléfonos iPhone como con dispositivos Android. En Google Play la encuentras como Family Locator, mientras que en la App Stores se llama Find My Family, Friends, Phone.

Dicha app te despliega un mapa en vivo con la ubicación de la persona, además de que también podrás ver el historial de ubicación de tus familiares.

Find My

A diferencia de Life360, esta aplicación es exclusiva de dispositivos con sistema operativo iOS. En junio de 2019, Apple anunció que unificaría las apps de Find My iPhone y Find My Friends en un solo app llamado Find My.

Una de las principales novedades es que ahora en una sola pantalla encontrarás una pestaña llamada "Personas" y otra llamada "Dispositivos". En la primera pestaña encontrarás la posibilidad de compartir tu ubicación de tres formas: compartir por 1 hora, compartir el resto del día y compartir indefinidamente.

Tus hijos pueden escoger compartir su ubicación hasta el final del día o de manera indefinida. Una vez que comparten su ubicación, podrás ver su recorrido en el mapa.

WhatsApp

Mediante un chat individual o un chat grupal, es posible compartir la ubicación durante un período específico de tiempo.

En la configuración de teléfono del menor, vete a “Apps y notificaciones”, luego a “Permisos de app y ubicación”. Posteriormente selecciona WhatsApp, y luego si quieres compartir tu ubicación en tiempo real. Una vez que estés en la app, abre un chat individual o de grupo, selecciona Adjuntar – Ubicación - Compartir ubicación en vivo. Luego puedes seleccionar por cuánto tiempo quieres compartir tu ubicación.