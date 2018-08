Uno de los problemas que afectan hoy a nivel mundial es la propagación de noticias falsas o “fake news” a través de las redes sociales. Es por ello que diversas plataformas como Facebook o Twitter, diseñan nuevos métodos para combatir este fenómeno.

De igual manera, investigadores de las universidades de Michigan y Amsterdam desarrollaron un sistema capaz de detectar el 76% de historias falsas, lo cual supera la capacidad del ser humano para detectarlas, que es de un 70%.

Dicho sistema se basa en un algoritmo con un procesamiento de lenguaje natural (NLP) con el que se buscan expresiones, términos o estructuras narrativas que ayudan a determinar si un artículo es falso.

Esto se diferencia de otros algoritmos ya conocidos y funcionales que, por ejemplo, pueden comprobar la veracidad y lo contrastado de una información concreta, cruzando la noticia analizada con decenas de piezas publicadas en otros medios.

Rada Mihalcea, la responsable del proyecto, dijo que la solución automatizada podría ser una herramienta importante para los sitios que luchan cotidianamente con notas falsas e historias irreales, que son publicadas para generar clics y manipular la opinión pública.

Fake news - what it is and how can we spot it? Michigan AI's experts, in collaboration with UvA Amsterdam focused on the automatic identification of fake content in online news. Get the details tomorrow at #coling2018. @radamihalcea @benkleinberg https://t.co/hIIOodoBmG