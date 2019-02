El presidente de Nintendo en America, Reggie Fils-Aimé, anunció su retiro de la compañía, tomando por sorpresa a toda la industria de los videojuegos.

Doug Bowser will replace Reggie Fils-Aime as president of Nintendo of Americahttps://t.co/IVGtjHCUQJ pic.twitter.com/Jk428zuVG8 — Forbes (@Forbes) February 21, 2019

Fils-Aime asumió el cargo en 2004, convirtiéndose en uno de los rostros más notorios de Nintendo y uno de los ejecutivos más queridos por la comunidad gamer, gracias a su carisma y sentido del humor.

El encargado de reemplazarlo será Douglas Bowser, quien hasta ahora era vicepresidente de marketing y ventas de la compañía.

Los fans han recibido con buen agrado al nuevo presidente de la rama americana de la empresa, en gran parte debido a una divertida coincidencia: Douglas Bowser comparte nombre con uno de los villanos emblemáticos de Nintendo.

Se trata de Bowser, el más grande enemigo de Mario y responsable de los casi interminables raptos de la princesa Peach en los juegos de "Super Mario Bros".

La coincidencia ya había generado comentarios con la llegada de Douglas Bowser a la compañía hace algunos años, pero ha dado mucho más de qué hablar tras su designación como presidente.

Nintendo fans, Reggie has a message for all of you. Please take a look. pic.twitter.com/EAhaEl5oEJ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 21 de febrero de 2019

En un vídeo publicado por Nintendo en Twitter, Reggie Fils-Aimé explicó que deja la empresa de videojuegos para pasar más tiempo con su "familia y amigos".

“Reggienator”, como lo llamaban afectuosamente, permanecerá en el cargo durante el próximo mes y cederá su lugar a Bowser en abril.