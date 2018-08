¡Por fin! Google Maps dejó atrás la noción de una Tierra con superficie plana para dar paso a su nueva actualización que muestra al planeta como un globo terráqueo.

El cambio es significativo porque permite que el mapa tenga mayor precisión al mostrar las magnitudes de los espacios del planeta.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la plataforma anunció el cambio que muchos usuarios le habían solicitado a la app de navegación.

"Con el modo 3D Globe en el escritorio de Google Maps, la proyección de Groenlandia ya no es del tamaño de África", dice el tuit de la compañía.

With 3D Globe Mode on Google Maps desktop, Greenland's projection is no longer the size of Africa.



Just zoom all the way out at https://t.co/mIZTya01K3 ???? pic.twitter.com/CIkkS7It8d