Hubo un momento en que las personas podían trabajar en la misma empresa desde que terminaban la escuela hasta su jubilación. Nunca tuvieron que abandonar su ciudad natal si no querían, y podían ganarse la vida sin mayor problema.

Pero la tecnología y otros factores han cambiado dramáticamente las demandas de los trabajadores, y con ese cambio viene una necesidad de supervivencia.

Según estimaciones difundidas por el diario Dallas News, alrededor del 9% de los empleos en 2030 no existen aún, o apenas existen en la actualidad.

Y es que la automatización ya es una realidad. Desde la construcción de vehículos, hasta programas que procesan tu resumé cuando solicitas trabajo. Pero en unas décadas la situación cambiará mucho más

¿Cómo serán los empleos en unas décadas a partir de ahora? Un equipo de economistas del Instituto Global McKinsey se dispuso a resolverlo en un nuevo informe publicado este jueves.

La investigación señala que la automatización amplía la brecha entre las áreas urbanas y rurales y afecta dramáticamente a las personas que no fueron a la universidad o que no terminaron la escuela secundaria.

"Las máquinas inteligentes serán cada vez más frecuentes en todos los negocios. Todos nuestros trabajos cambiarán", dijo Susan Lund, coautora del informe.

Según los investigadores, casi el 40% de los empleos en EE. UU. probablemente disminuirán, e incluso algunos podrían desaparecer para el 2030.

De acuerdo con Global McKinsey, a medida que el crecimiento neto de empleos se concentra en una pequeña cantidad de áreas urbanas, los lugares con economías más dinámicas y diversas, poblaciones mejor educadas y más innovadoras están mejor posicionadas para atraer personas y fomentar el crecimiento del empleo.

La mayoría de estos empleos desplazados no están regresando, y a menos que las comunidades y los trabajadores tengan planes para enfrentar la agitación laboral, los medios de vida y la prosperidad de la comunidad también desaparecerán.

Aproximadamente dos tercios de los trabajadores en los Estados Unidos no tienen un título universitario, lo que los pone en mayor riesgo de perder el trabajo debido a las nuevas tecnologías. Los investigadores encontraron que los trabajadores que no fueron a la universidad o que no terminaron la escuela secundaria tienen cuatro veces más probabilidades de perder empleos debido a la automatización.

"La automatización podría ampliar las disparidades existentes en materia de educación, ingresos y riqueza", escribieron los economistas.

Las mujeres actualmente tienen más empleos en áreas que se prevé que crezcan, como enfermeras registradas y asistentes de cuidado personal. Es probable que esto los posicione mejor para un futuro más automatizado, lo que posiblemente represente el 58% del crecimiento neto de empleos para 2030. Eso es suponiendo que los desgloses de género actuales permanezcan iguales en todas las ocupaciones.

Los hombres dominan algunos de los trabajos más automatizables, como trabajos de reparación mecánica y operaciones de máquinas. Al mismo tiempo, también dominan los empleos tecnológicos de alto crecimiento. Y las mujeres representan una porción enorme de los trabajos de rápida contracción del empleado de oficina y auxiliar administrativo.

De esta manera, los hombres podrían enfrentar un poco más de desplazamiento que las mujeres.

De acuerdo con los autores del informe, los gobiernos y las empresas podrían hacer más para revitalizar las áreas en declive, por ejemplo, abrir oficinas en lugares más asequibles y mejorar el acceso de banda ancha para oportunidades de trabajo más remotas.