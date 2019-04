Los datos personales de más de 500 millones de usuarios de Facebook han sido expuestos en servidores públicos sin control ni protección alguna en la red, advirtió la empresa de ciberseguridad UpGuard.

Estos datos, recabados por desarrolladores de aplicaciones que trabajaban para Facebook, se encontraban en servidores de la nube de Amazon y se podía acceder a ellos sin contraseña.

Entre ellos figuran fotos, música, datos de amigos, eventos y reservas de vuelos y hoteles, según revela EFE.

Una de las bases de datos era de una app llamada At the Pool. Los investigadores dijeron que las contraseñas almacenadas para At the Pool eran “presuntamente” para la app y no para Facebook. Aun así, almacenarlas públicamente pone en riesgo a la gente si utilizan la misma contraseña en diferentes cuentas.

De acuerdo con AP, Facebook dijo que las bases de datos ya fueron bajadas de la nube. Sin embargo, el incidente ilustra los problemas que tiene la red social para controlar la privacidad de sus usuarios, sobre todo una vez que están en manos de desarrolladores externos.

"Los datos de usuarios de Facebook se han extendido más allá de lo que puede controlar hoy día. Combina eso con el volumen de datos personales en tecnologías de almacenamiento que están mal configurados para permitir el acceso público, y el resultado es una larga lista de datos de usuarios que siguen filtrándose", indicó UpGuard.

Por su parte, Facebook indicó que "tras ser avisados, trabajaron con Amazon para retirar las bases de datos" y remarcó su "compromiso de trabajar con los desarrolladores" en la plataforma para "proteger" los datos los usuarios.