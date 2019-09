NBCUniversal reveló hoy el nombre y la programación inicial de su futura plataforma de televisión digital con la que competirá contra Netflix Inc. y otros rivales de contenidos digitales, con más de 15,000 horas de programación.

El servicio, cuyo debut está previsto para abril de 2020, se llamará Peacock, un guiño al logotipo de NBC. La plataforma incluirá repeticiones de programas de NBC, como “The Office” y “Parks and Recreation”, así como una serie de programas originales, dijo hoy la división de Comcast Corp.

Peacock entra en un concurrido mercado de servicios de contenidos digitales, todos los cuales luchan por captar la atención y los bolsillos de los televidentes. WaltDisney Co. y Apple Inc. introducirán servicios en noviembre, mientras que WarnerMedia, de AT&T Inc., está preparando un producto para principios del año que viene.

La programación original de Peacock incluirá una nueva versión de “Battlestar Galactica” del creador de “Mr. Robot”, Sam Esmail, así como el drama “Dr. Death”, protagonizado por Alec Baldwin. También contará con comedias de Jimmy Fallon, Seth Meyers y Lorne Michaels, entre otros.