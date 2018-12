En la actualidad, es más probable que los estadounidenses consuman las noticias de redes sociales que de los periódicos, según una encuesta publicada por el Centro de Investigación Pew.

Dicha encuesta reveló que 20% de los estadounidenses mencionaron las redes sociales como fuente frecuente de noticias, comparado con 16% que dijo que eran los periódicos.

Poco a poco, las fuentes digitales seguirán desplazando a los medios impresos. De acuerdo con la misma encuesta del centro de investigación en 2016, un 18% leía noticias en redes sociales y un 20% en los periódicos.

Esta es la primera vez que el Centro de Investigación descubrió que sitios como Facebook y Twitter superan a los periódicos.

Pese a ello, la televisión sigue siendo la fuente principal de noticias, a pesar de que su uso ha disminuido desde 2016, señala el informe.

Mientras que el 49% de los estadounidenses sigue enterándose de las noticias a través de la televisión, un 43% a menudo lo hace mediante sitios web de noticias o las redes sociales de los medios de comunicación.

Television ?? remains the most popular platform for news consumption – even though its use has declined since 2016. https://t.co/JKIBePRYQL